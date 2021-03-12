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5歲女兒吵鬧影響趕火車　虎媽竟「怒塞進行李箱」拖著走

▲▼5歲女童因吵鬧被媽媽塞進行李箱拖著走。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲5歲女童因吵鬧被媽媽塞進行李箱拖著走。（圖／翻攝自澎湃新聞）

圖、文／CTWANT

中國上海市一名32歲蘇姓女子，11日下午17時40分許帶著5歲的女兒趕搭火車；路上女童不斷吵鬧，蘇女一氣之下竟狠心將女童塞進行李箱中拖著走，路人見狀急忙報警。警方到場後立即將人救出，所幸女童並未因此受傷。

根據《澎湃新聞》報導，蘇女帶著女兒前往上海人民廣場地鐵站準備趕搭火車，女童卻在此時吵鬧了起來，蘇女因此認為女兒影響自己行進速度，擔心趕不上火車，竟狠心將女兒塞進隨身的行李箱中拖著走；路過的民眾見狀相當擔心女童安危，急忙通報在地鐵站內巡邏的員警。

警方接獲通報後，立即前往尋找蘇女；約1分鐘後便發現對方身影，及時將蘇女攔下，要求對方打開行李箱將女童救出；隨後員警檢查孩童狀況，所幸其並未因此受傷。

新聞曝光後，不少網友紛紛指責蘇女表示，「（這會造成）孩子一輩子的陰影」、「彪悍的人生」、「不用怕，再過30年女兒也會用同樣方式拖行這位所謂的媽媽」、「不怕憋壞嗎」、「真的聽起來，就感覺毛骨悚然的」、「自己塞進去試試好不好受？孩子這麼小，是親媽嗎？」

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