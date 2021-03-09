女友激戰「下面狂響屁」！男秒退場氣罵「形狀變大」提分手

▲女子愛愛時因下身發出屁聲，竟被男友提分手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

時常暢聊性愛話題，有「性愛教官」封號的兩性專家欣西亞，過去在上《新聞挖挖哇》節目時曾透露，她遇過一名女子，因為與男友在享受性愛歡愉時，下身會在激情過程中，發出發出一連串響屁聲，讓男友不但當場「性致全消」秒退出，還質疑女友下面「形狀變大了」，可能有出軌嫌疑，甚至隔天提分手，讓女友又氣又難過。

欣西亞日前在《新聞挖挖哇》節目上分享個案，提到找她諮商的女子透露，自己過去和男友發生性關係時，彼此都很和諧愉悅，但後來某天，兩人在享受魚水之歡時，身體突然發出響屁的聲音，讓男友無法再「駕駕駕」下去，瞬間退場結束激情，然後隔天就收到了分手的訊息。

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▲「性愛教官」欣西亞節目上分享個案。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

女子對欣西亞說，這名女子當時向男友詢問分手原因，卻遭男方質疑「以前跟妳在那個的時候，妳都不會發出放屁的聲音，妳是不是空間變大？」後來她回應對方，女性下身本來就會一些空氣，做那檔事難免會有屁聲，雙方應靠多溝通，維持這段感情。

後來女子回應，她本來想再找男友好好溝通，但後來卻在男友手機發現劈腿秘密，這才明白男友原來是想把分手的過錯，都推到女方身上。欣西亞說，最後這名女子也火速離開渣男，斬斷了這樁被誤解還被利用的不堪戀情。

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