23歲辣媽帶兒吃炸雞！一口咬下竟「嚐不出味道」...吐出一看崩潰

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吃肯德雞嗑到「雞腦」　女怒轟：好噁，不會再去！

一名媽媽帶著孩子前往速食店用餐，卻疑似吃到雞腦，讓她感到相當不舒服。（圖／翻攝自Mylondon）

▲一名媽媽帶著孩子前往速食店用餐，卻疑似吃到異物。（圖／翻攝自Mylondon）

圖文／CTWANT

英國一名23歲的年輕媽媽麗貝卡（Rebecca McLoughlin），近日帶著兩個孩子前往連鎖速食店用餐時，點了香噴噴剛出爐的炸雞；豈料，當她一口咬下雞肉，卻發現一點味道都沒有，吐出來一看，竟讓她當場崩潰。

根據《Mylondon》報導，麗貝卡表示，自己當天帶著兩名孩子前往速食店吃午餐，當餐點送上後便開始大快朵頤，但就在大約20分鐘後後，她感到口中的雞肉似乎有點不太對勁，不但咬下時雞肉非常鬆軟，還沒有任何味道。麗貝卡回憶道，原本她以為是雞皮油脂較多的關係，才會嚐不出味道，沒想到吐出來一看卻瞬間嚇壞，「我發現雞肉像一塊大腦，我立刻感到非常噁心、反胃，這實在令人厭惡。」因此她當下便制止孩子，要求他們不要再吃炸雞，並向該連鎖店反應。

一名媽媽帶著孩子前往速食店用餐，卻疑似吃到雞腦，讓她感到相當不舒服。（圖／翻攝自Mylondon）

▲這「雞腦」讓麗貝卡相當崩潰。（圖／翻攝自Mylondon）

麗貝卡表示，事情過後的第二天，她回想起前一日吃到的「雞腦」仍讓她覺得十分不舒服，遂將事情PO在網路上，並表示自己再也不會前往該連鎖速食店消費。

而速食店發言人則表示，「這塊雞肉雖看起來和其他部位不同，但對我們而言，它也是雞的一部分；同時，也代表本店販售的確實是新鮮雞肉，因此爾偶會發生這樣的狀況，但它對人體並無害處，造成客人觀感不佳我們感到十分抱歉，將盡全力彌補。」

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