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奧客搭公車掏百鈔逼找80元　被拒怒嗆「司機服務態度很差」

記者黃翊婷／綜合報導

一名公車司機11日在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，前幾天遇到一名客人，因為卡片餘額不足，於是拿出100元要求找零80元，但搭公車一般都是乘客自備零錢，他見狀立即客氣回答「我可以先幫你墊」，沒想到竟然挨嗆服務態度差，事後越想越心寒，並開始考慮之後是否要換工作。

▲▼ 武漢肺炎,公車上吃東西,沒戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

▲搭公車可以使用電子票證付費，也可以上車後再投零錢。（示意圖／記者姜國輝攝，與本文當事人無關）

原PO提到，出門在外難免會遇到困難，例如搭公車時悠遊卡餘額不足，身上又剛好沒帶錢，但他還是會讓乘客搭乘，並幫忙代墊費用，如果之後有遇到再還錢就好，「當然有人會還，有人不會還，甚至有學生天天逃票，我只當作他有困難。」

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原PO坦言，其實每個月墊付的金額不過幾百元，一直都是當成自己在結善緣，直到前幾天遇到一名客人，一上車就找不到卡片，好不容易找到，結果卡片餘額不足，「我跟他說沒關係，看有沒有別張卡，或投20元也可以」，沒想到客人一聽就掏出100元並回答，「拿去，找我80元」。

▲▼搭車趣事,零錢,蟑螂屋。（圖／記者吳珍儀攝）

▲乘客要求原PO找錢，還怪他沒有先準備零錢給客人。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO見狀仍客氣表明願意幫忙代墊，結果卻被客人罵司機服務態度很差，還狂酸「準備零錢找錢也不會，我又不是不付錢，只是你沒得找」，就算解釋搭公車一般都要自備零錢，對方也不聽，只是不斷碎碎念「司機過真爽，開車就有錢賺」，當下聽到火氣都升起來了，乾脆不再回應，但他事後越想越心寒，如今正在考慮未來要不要換工作。

其他網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言安慰他是難得的好司機，並抨擊這位要求找錢的乘客，「可以跟現場乘客換錢啊，什麼都要人家配合，只想到自己方便，不會乾脆用走的，坐什麼公車」、「他有錢就請他去坐計程車」、「連搭公車的基本常識都沒有，真可憐」、「有時候我們的工作熱忱真的會被這種奧客磨到失望透頂」。

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