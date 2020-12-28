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【廣編】新感覺鮪魚沙拉來了！第一口就驚豔的區域限定版！

【廣編】新感覺鮪魚沙拉來了！第一口就驚豔的區域限定版！ 。（圖／公關提供）

圖、文／統一企業提供

在輕食風潮下，7-ELEVEN推出愈來愈多輕食品項，而麵包、土司類品項銷售常勝軍「新感覺」，是眾多消費者的首選，更是讓門市店長海量進貨，在貨架上呈現新感覺特有的「瀑布式陳列」。透過簡單、輕巧的白淨土司包裹住不同風味、口味具層次的內餡，穩坐7-ELEVEN烘焙品類冠、亞軍寶座，而在2019年重新上市的雞蛋沙拉更是擄獲許多人心。現在，讓眾多網友敲碗的這一味終於來了，新感覺再度推出新口味「新感覺鮪魚沙拉」！又將成為大家爭先恐後品嘗的重點。

值得細細品嘗，嶄新的新感覺豐富味覺體驗
食材精挑細選後，首先將洋蔥切成適口的顆粒大小，以炒食機360度翻炒搭配定溫、定時控制，佐以黑胡椒、糖、鹽、檸檬汁進行調味，鎖住清甜風味並掌握住洋蔥鮮脆口感，接著將洋蔥與特選鮪魚混合，讓每一口的口感都能均勻，最後則是將擁有鹹香濃滑與爽口酸甜的雙味沙拉加入，成就了整體內餡具備鮪魚的「鮮」、洋蔥的清「甜」、沙拉醬的「鹹」香與「酸」甜。

為美好的一天亮麗開場，輕食新時尚為你限定
新感覺鮪魚沙拉於12/29起，隱藏在台北都市的巷弄裡，在士林、大安、中山、中正與松山區域限定販售，這款限定的美味，以清新又顯質感的嫩綠色包裝，為你的2020年末與2021年初，切換心情增添新感覺。


 

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