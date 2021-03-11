　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

常衝動買了不需要的東西？　專家：心靈也需要適時「斷捨離」

▲▼女人逛街。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人們常常會忘記自己「真正想要」的是什麼，而買進許多「現在想要」的東西。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

很多人都有這樣的經驗，明明決定好要去買某樣東西，但逛了一圈後，手上多了許多原本不需要的商品，那都是因為大家常會抱著「順便看看有什麼好了」的心情，結果忘了真正想要的。作者有川真由美在《練習不焦慮》一書中分享，除了在生活中實施斷捨離很重要之外，心靈也需要適時整理，當你明確知道自己需要什麼，心靈包袱也就減輕了。

文／有川真由美

[廣告]請繼續往下閱讀...

我在當服裝店店長時，上司曾給我這樣的指令：「購買有百分之九十是出於衝動，因此你要打造一個能夠引起衝動的賣場。」

說百分之九十，可能有些誇張。不過觀察客人的行為，的確如此。直接衝到想買的櫃檯的人很少，絕大多數都是抱著「看看有什麼好東西」的心情，到處閒逛，就算已經買到想要的東西，還是會全部逛一圈。然後，「哎呀，這件襯衫看起來不錯，雖然不是原本預定要買的……」看中意，就買下來。還有的客人更好，「再來想找件顏色可以搭的小可愛」，於是往下一個目標出發……。

店家當然希望把賣場布置成能夠刺激購買欲的地方，說著「多謝清庫存」，將目標商品銷售一空。

但是站在消費者的立場來看，也會產生「又在浪費錢」、「忘了買重要的東西」、「這個月的零用錢都花光了」等困擾。

我們的悲劇皆因選擇「現在想要的」，忘了「真正想要的」。人類的行為原理依據直接面對「快樂」與「不快」等刺激，產生的立即反應而來。比如只看到眼前的事物，便投注金錢、時間和精力，忘記原本的願望，造成心靈的負擔。也就是說，我們為了不重要的包袱，拋棄重要的包袱，心中徒留不滿與不安。

首先，讓我們誠實面對自己的內心，了解「真正想要的」是什麼，下定決心「捨棄」路上所有不必要的東西，這是整理心靈包袱的第一步。

例如，若你想「無論如何考試都要及格」，就不要浪費時間看電視；若你想「追求想做的工作」，就不要受眼前收入或待遇的誘惑；若你想「珍惜愛人」，就不要一味指責他的缺點；若你想「過愉快的生活」，那就把焦躁不安的根源逐出心靈……。只要知道對自己而言何者為重，那就夠了。「只要最重要的事能獲得滿足，其他都無所謂」，你自然會懂得放手。

對某件東西「放手」，代表你「獲得」另一件東西。只要我們能確實珍惜重要的東西，不受眼前刺激的誘惑、不隨波逐流，就會感到幸福。

★本文經遠流出版社授權，摘自《練習不焦慮：96種讓心靈新陳代謝的好方法》。

ET快訊
台灣56年來最嚴重旱災！美媒：蘋果、特斯拉剉咧等
台中預售拋售潮來了！團購客急出脫　 專家估將現「窒息盤」
北市高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉
不只大女兒美！　王彩樺曬「16歲氣質小女兒」網嘆：一家都高顏

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小習慣決定生活樣貌！　培養「直覺判斷」讓做事更有效率

超商買溫泉蛋！她咬一口驚呼是「千層蛋糕」...內行人出面吐真相

常衝動買了不需要的東西？　專家：心靈也需要適時「斷捨離」

北市高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉　旁人低頭不救

在家自己動手做！　超吸睛「富士山抹茶栗子磅蛋糕」作法公開

台中「祭空棺」路線曝！喪家1年2人過世　儀式放出1動物不可亂撿

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝：2星座心累、水瓶吃飽爽玩

部桃一家7染疫護理師全家福照曝光「全康復出院」陳時中悄探視

3生肖將鹹魚翻身！3月下旬運勢極速狂飆...正、偏財爆棚

痛揭嫂嫂「欠婆家700萬」驚世惡行　小姑怒轟：有病嗎？

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

超商買溫泉蛋！她咬一口驚呼是「千層蛋糕」...內行人出面吐真相

常衝動買了不需要的東西？　專家：心靈也需要適時「斷捨離」

北市高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉　旁人低頭不救

在家自己動手做！　超吸睛「富士山抹茶栗子磅蛋糕」作法公開

台中「祭空棺」路線曝！喪家1年2人過世　儀式放出1動物不可亂撿

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝：2星座心累、水瓶吃飽爽玩

部桃一家7染疫護理師全家福照曝光「全康復出院」陳時中悄探視

3生肖將鹹魚翻身！3月下旬運勢極速狂飆...正、偏財爆棚

痛揭嫂嫂「欠婆家700萬」驚世惡行　小姑怒轟：有病嗎？

白沙屯媽祖進香13日起報名：勿佔位排隊　疫情考量「禁鑽轎底」

台北透天厝神秘賣房！捷運站旁「只要100萬」　當地人驚：不可能

中信兄弟公布2021主場轉播平台　OTT只剩3家

大了男友13歲…準婆婆「霸凌阻結婚」3年　她含淚：只要5萬元就嫁

連勝文辦公室：國民黨主席選舉如做黨員民調　違反選務中立

初經狂瀉18天！12歲妹墊「42cm衛生棉」昏倒　家人嚇壞：臉好蒼白

油價下周漲0.1元「加油衝一波！」　九二汽油每公升逼近26元大關

大專足聯／台師大球門首度被攻破　續保不敗晉級冠軍戰

關之琳6億豪宅公開…落地窗爽看180度海景！風水師讚：可俯視龍脈

大專足聯／大一菜鳥李以薰獨造3球　率台體進軍冠軍戰

183混血帥兒黃士杰劈腿當渣男　星媽還教SOP讓他去練習

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

福原愛已輸！網指1關鍵：江大獲全勝

雙馬尾嬌小正妹開大卡車！網友神出她IG

鳳梨酥被陸棄單　微熱山丘回應了

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

小6被羽球隊女大生教練「吃掉」　鳳梨得意：不小心就乾柴烈火

辣媽被孩偷拍！猛拉絲襪「真實樣貌」曝

金融高層父母離婚　鳳梨獄中寫信給媽

更多熱門

相關新聞

瞎擔心讓「心靈包袱」變重　快擺脫這項浪費心力的行為

瞎擔心讓「心靈包袱」變重　快擺脫這項浪費心力的行為

每個人都有不同的個性，有的人積極進取，有些人則容易想太多，可能連打一通電話都要想很久，這些生活中的小細節都在消耗你的能量，讓心裡的「包袱」越來越重，時間一久，壓力就會越來越大！作者有川真由美在《練習不焦慮》一書中提及，凡事瞎擔心、想太多的人，容易失去好的機會，這樣非常可惜。

讓你每天充滿幸福感的3個小秘訣

讓你每天充滿幸福感的3個小秘訣

讓人生「走下坡」的5種思維要知道

讓人生「走下坡」的5種思維要知道

跟陌生人用自然閒聊法　絕不尷尬

跟陌生人用自然閒聊法　絕不尷尬

免花錢就能有幸福感的5件事

免花錢就能有幸福感的5件事

關鍵字：

衝動購物斷捨離幸福心靈包袱

讀者迴響

熱門新聞

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

福原愛出遊高帥男起底！

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面