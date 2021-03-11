常衝動買了不需要的東西？　專家：心靈也需要適時「斷捨離」

▲人們常常會忘記自己「真正想要」的是什麼，而買進許多「現在想要」的東西。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

很多人都有這樣的經驗，明明決定好要去買某樣東西，但逛了一圈後，手上多了許多原本不需要的商品，那都是因為大家常會抱著「順便看看有什麼好了」的心情，結果忘了真正想要的。作者有川真由美在《練習不焦慮》一書中分享，除了在生活中實施斷捨離很重要之外，心靈也需要適時整理，當你明確知道自己需要什麼，心靈包袱也就減輕了。

文／有川真由美

[廣告]請繼續往下閱讀...

我在當服裝店店長時，上司曾給我這樣的指令：「購買有百分之九十是出於衝動，因此你要打造一個能夠引起衝動的賣場。」

說百分之九十，可能有些誇張。不過觀察客人的行為，的確如此。直接衝到想買的櫃檯的人很少，絕大多數都是抱著「看看有什麼好東西」的心情，到處閒逛，就算已經買到想要的東西，還是會全部逛一圈。然後，「哎呀，這件襯衫看起來不錯，雖然不是原本預定要買的……」看中意，就買下來。還有的客人更好，「再來想找件顏色可以搭的小可愛」，於是往下一個目標出發……。

店家當然希望把賣場布置成能夠刺激購買欲的地方，說著「多謝清庫存」，將目標商品銷售一空。

但是站在消費者的立場來看，也會產生「又在浪費錢」、「忘了買重要的東西」、「這個月的零用錢都花光了」等困擾。

我們的悲劇皆因選擇「現在想要的」，忘了「真正想要的」。人類的行為原理依據直接面對「快樂」與「不快」等刺激，產生的立即反應而來。比如只看到眼前的事物，便投注金錢、時間和精力，忘記原本的願望，造成心靈的負擔。也就是說，我們為了不重要的包袱，拋棄重要的包袱，心中徒留不滿與不安。

首先，讓我們誠實面對自己的內心，了解「真正想要的」是什麼，下定決心「捨棄」路上所有不必要的東西，這是整理心靈包袱的第一步。

例如，若你想「無論如何考試都要及格」，就不要浪費時間看電視；若你想「追求想做的工作」，就不要受眼前收入或待遇的誘惑；若你想「珍惜愛人」，就不要一味指責他的缺點；若你想「過愉快的生活」，那就把焦躁不安的根源逐出心靈……。只要知道對自己而言何者為重，那就夠了。「只要最重要的事能獲得滿足，其他都無所謂」，你自然會懂得放手。

對某件東西「放手」，代表你「獲得」另一件東西。只要我們能確實珍惜重要的東西，不受眼前刺激的誘惑、不隨波逐流，就會感到幸福。

★本文經遠流出版社授權，摘自《練習不焦慮：96種讓心靈新陳代謝的好方法》。