國民黨抨擊「高雄慶記之都」麵包師傅也有槍　警：刑案破獲六都第3

▲陳其邁出席分局擴大臨檢專案勤教 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨11日召開記者會，抨擊高雄已淪「慶記之都」就連夫妻吵架的麵包師傅都能買到槍格殺2命，質疑市長陳其邁補選上任至今半年多，高雄市警察局長已二度更換，但重大刑案頻傳，反觀韓國瑜市長任內，破案率在六都排名第三。對此，高雄市警察局澄清強調，從110年1月至今，全般刑案破獲率排名六都第3名；暴力犯罪破獲率100%，並列六都第2名；槍擊案較去年同期減少2件，因此高雄市治安並無異常且刑案發生屬下降趨勢。

▲陳其邁出席分局擴大臨檢專案勤教 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

國民黨11日召開「治安惡化蔡政府搞雙標，高雄成慶記之都」記者會，指出高雄市重大刑案頻傳，近半年槍擊與傷害案件多不勝數，憂高雄淪為「高譚市」。更舉出在韓國瑜市長任內，因出現網路名人砸場砸店等治安滋擾事件，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽就大張旗鼓南下坐鎮，當時高雄市警局破案率在六都排名第三；但今年元月到2月中旬，卻連環爆出17件重大刑案，包括搶奪6件、強盜4件、重大竊盜3件、殺人2件、槍擊與強制性交各1件，數量高居六都之冠，破案率則全面下降。

對此，高雄市警察局指出，109年全般刑案發生數較108年減少1390件，破獲率96.68%，較108年增加2.37%；暴力犯罪發生數較108年減少12件，破獲率110.53%，較108年增加10.53%；竊盜案件發生數較108年減少757件，破獲率100.96%，較108年增加2.29%。

而從今年1月至今，全般刑案破獲率為98.53%，排名六都第3名；暴力犯罪破獲率為100%，並列六都第2名；槍擊案發生2件，較去年同期減少2件，且均全數短時間內偵破。強調依據統計，高雄市治安並無異常且刑案發生呈下降趨勢。

市警局表示，將持續針對可能衍生犯罪之場所、路段不定時執行臨檢、路檢、機動盤查，並強化各項偵防犯罪作為，針對易滋生事端之黑道幫派、不良組合全力蒐報檢粛，積極查緝非法槍械及毒品犯罪，與市政府相關局處執行「第三方警政」，以行政干預手段阻斷不法金流，刨除犯罪者經濟來源。

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