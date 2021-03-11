恐怖墜樓！老伯24樓輕生貫穿鐵皮屋亡「斷肢噴屋後」苦主嘆問變凶宅

▲老翁墜樓後腳掌屍塊掉到大樓後方。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄前金區自強一路一處巷弄內今日下午3點多，住戶聽到碰的一聲巨響後，意外在民宅後方地上發現一隻腳掌，附近住戶表示，「當時聽到的聲響非常大，原以為發生氣爆，沒想到發現屍塊」，嚇得趕快報警。警方到場發現是一名81歲老翁從一旁大樓24樓頂墜落，貫穿民宅二樓鐵皮屋頂。

警方調查，老翁從鐵皮屋旁、大樓24樓頂墜落，重力加速度之下，身體貫穿鐵皮屋頂，卡在屋內裝潢的新舊牆板之間，腳掌疑遭鐵皮削斷掉落屋後防火巷空地。據了解，墜樓的老翁疑久病厭世，日前就跟兒子多次透露「想不開」的念頭，沒想到11日下午，老翁獨自從岡山跑回兒子前金區住家的大樓，傳出墜樓事件。

▲老翁墜樓撞擊鐵皮屋頂發出巨響，附近鄰居第一時間還以為發生氣爆。（圖／記者黃子倩翻攝）

而附近住戶多是聽到「碰」一聲，從住家內跑出來查看，據住戶描述，當時的聲響很大，一度誤會是否發生氣爆，沒想到卻看到屍塊。員警3點多接獲報案後，直到傍晚6時許才將老翁的遺體運出，後續仍待老翁家人製作筆錄釐清。

據指出，家中屋頂被撞出大洞的女屋主，也算是「受害者」，她多次向警方詢問「這樣會不會變成凶宅」，警方頻安慰她，未正面回應。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►修圖修到厭世！這款CP值很可以