婦臉拉皮送命！4年舊案網路重炒　整形名醫詹富盛：不要消費遺憾

▲詹富盛醫師透過臉書發文，談起四年前醫療意外的內心感受，並呼籲「不要消費遺憾」。（圖／翻攝詹醫師臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

整形名醫詹富盛4年前發生醫療疏失、患者死亡，當時被媒體大肆報導，不過現在又有YouTuber製作相關訊息，讓詹富盛首度透過臉書公開說明當初的情況，表達自己的內心感受，也呼籲「不要消費遺憾」。

2018年3月20日嘉義地方法院有一起簡易判決，被告就是詹富勝在2017年年3月15日下午4時，在嘉義一間診所內，為一名熊姓婦人測量血壓後，即進行臉部拉皮手術。結果手術過程當中熊姓婦人發生心律不整、血壓不穩、意識模糊，詹緊急急救後轉送醫，但婦人仍不幸於4月9日過世。詹與家屬達成和解，被依業務過失判刑6月，可易科罰金，緩刑2年。

悲劇發生4年後，詹富盛在臉書還原當時情況，他說：「事情的確是我的不對，不應該心軟接受業主資方要求，提早在診所完成登記前偷跑，並且依其意願更換跟刀團隊成員，這些都是最後我該概括承受的，於是我承擔了和解賠償，司法責任與行政處分」。

▲詹富盛醫師透過臉書發文，談起四年前的醫療意外 。（圖／翻攝詹醫師臉書）

但是近來有「自媒體」透過過去媒體報導來進行二次創作，讓詹富盛怒批形同消費一起遺憾事件以博取點擊率，而且其中有不少錯誤，像是說家屬異常低調不尋常？詹富盛表示：「事實是他與此事當事人是多年老友，事發後他即迅速溝通並取得家屬理解，也立即承擔賠償責任。家屬不願意被媒體炒作、心態很正常合理，卻被莫名質疑不尋常」。

不少醫美人士在詹的文章底下留言力挺「詹老大是一代豪傑，醫界大俠！對同行講義氣，對晚輩提攜不遺餘力。」「同樣身為醫美工作者，跟學很久了，每次跟診，詹大總是不保留地教學，設身處地的替客戶著想，我相信在技術層面他是一個絕對可靠的醫生，實在不是報導上面的這個樣子」。

