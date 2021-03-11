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北市警「宵夜配威士忌」酒駕遭攔　拒測挨罰18萬！遭記過調職

▲▼澎恰恰原本要在27日到大同分局以證人身份說明詐欺案，但卻失約沒有到案說明。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市大同分局警員酒駕被攔，竟然直接拒測，最後被查出竟是自己人。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子4日酒後騎機車行經泉州街，遭中正二分局警員攔查，中正二分局警員發現該名男子渾身酒氣，要求進行酒測，卻被當場「拒測」，最後警方依法開罰18萬元，事後才發現酒駕拒測的竟是自己人。

據了解，4日凌晨3時許，北市大同分局1名林姓警員騎車行經中正區泉州街時，遭中正二警員攔下，因林員散發出濃厚酒氣，中正二警員當場要求酒測，但卻遭林「拒測」。

當時林姓警員拒測之外，並未表明身份，中正二警方也依照規定開出18萬元罰單並查扣車輛，林姓警員拿完罰單隨即離開，上午9時許，中正二分局才查出酒駕拒測的男子竟然是大同分局警員。

北市連續爆發風紀、負面案件，接下來又發生大同分局林姓警員涉嫌酒駕拒測，市警局長陳嘉昌對此相當震怒。

大同分局督察組長陳佳緯表示，接獲通報後也對拒測的警員開鍘1大過處分，並調往警備隊靜候市警局裁處。另外，大同分局分局長高鎮文，因到任未滿6個月，所以「降低懲處標準」，從原本1支申誡處分變成「免議」。

陳佳緯表示，40歲的林姓警員，從警專24期畢業後，就分發到大同分局服務，目前在所內擔任內勤職務，主要是與分局行政組、督察組有業務上的往來。

林姓警員坦承當天下班後，到附近餐酒館消費5、6百元，點了一杯威士忌加水還有宵夜，並出示發票證明，吃完後返回所內休息2小時後騎車離開，被警員攔下時因緊張才選擇拒測。

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