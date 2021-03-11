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幸運神化身！他5年前逃71死空難　搭巴士墜谷再閃21死車禍

▲▼宗教，信仰自由，宗教自由，禱告，悔過，遷過向善。（圖／視覺中國）

▲男子第2次幸運逃過死劫，讓他不禁直呼「感謝上帝。」（示意圖／視覺中國）

實習記者閔文昱／綜合報導

玻利維亞（Bolivia）山區上周發生一起嚴重交通事故，造成21人罹難的悲劇，其中有一名幸運獲救的男子圖米里（Edwin Tumiri）僅受到輕傷，令人難以置信的是他過去還曾是一起重大空難的生還者，遭遇2次意外都幸運生還，也讓他不禁直呼「我感到自己受到保佑，感謝上帝。」

根據外媒「MARCA」報導，今年30歲的圖米里是一名飛機工程師，日前他搭乘巴士行經哥查班巴（Cochabamba）一處山區時，車輛突然超速失控墜落150公尺深的山谷，導致造成車上21人喪生，另外30人則幸運獲救，而他正是其中1人，僅有肩膀與膝蓋受到了輕傷，並且全程保持意識清醒。

Edwin Tumiri, el boliviano que nuevamente esquivó la muerte. Sobreviviente como auxiliar de vuelo hace más de 4 años al...

Noti5 發佈於 2021年3月3日 星期三

▲圖米里遭遇重大車禍，所幸僅受輕傷。

值得關注的是，圖米里同時也是2016年一起重大空難的生還者之一，當時巴西職業足球隊「巴西查比高恩斯」（Chapecoense）搭乘飛機要前往哥倫比亞參與南美盃決賽，卻不幸遇上空難，機上共有71名乘客包括19名球員罹難，僅有6人倖存，其中包括3名球員，以及當時擔任機組人員的圖米里。

巴士墜落山谷後，警方很快的就開始調查事故發生原因，推測可能是巴士在大雨中行進時，不慎失控打滑導致意外發生，而一直緊抓著前座椅後背的圖米里則幸運逃過一劫，他也在事後接受採訪時為自己再次獲救感到相當不可置信，「我真的很幸運，我相信是上帝不讓我發生任何事情。」

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