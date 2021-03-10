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5年變1年！種大麻非為販毒、情節輕者　政院修法減刑

▲▼內湖分局在毒販家中查扣76大麻株，訊後依毒品罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲栽種大麻非為販毒、情節輕者，政院修法減刑。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳家祥／台北報導

「大麻」在我國規範上，屬毒品危害防制條例中的二級毒品，其第12條規定，種植大麻未將其製成毒品，可判5年以上有期徒刑，去年遭到大法官宣告違憲。對此，行政院11日院會將通過修法，種植大麻者，若是自用或情節較輕，擬修法改處1年以上7年以下有期徒刑。

一名黃姓男子2014年購買大麻種子，2016年間上網學習種大麻的技術，在家栽種大麻植1株被遭警方查獲遭提告。但黃男認為，依毒品危害防制條例第12條第2項規定「意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上有期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金。」牴觸憲法中的人身自由、基本人權，申請釋憲。

去年大法官表示，此法規不論情節輕重，皆處以5年以上有期徒刑，雖情節輕微者可依刑法第59條減刑，但最低刑度仍有2年6月，無法再引用第17條「偵查及歷次審判中均自白者」再次減刑，因此認定不合理，違反憲法比例原則，相關機關應於1年內修正。

為符合司法院大法官釋字第790號解釋「罪刑相當原則」之意旨，行政院指出，11日院會將提案討論法務部擬具「毒品危害防制條例」第12條、第36條修正草案，就栽種大麻之違法類型，增訂「因供自己施用而犯前項之罪，情節輕微者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金」的規定。

行政院發言人羅秉成言說明，種植大麻仍然是違法行為，依法務部提案版本，草案中增加一項，種植大麻如果是自用、情節輕微的話，改處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，減輕情節輕微者的刑度，由法官視情節輕重判刑。

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