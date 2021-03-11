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蔡徐坤「微博轉發破億」　幕後推手「認造假」吃五年牢飯

▲▼ 大陸流量明星蔡徐坤「一條微博轉發量過億」事件引發關注 。（圖／翻攝 微博）

▲ 大陸流量明星蔡徐坤「一條微博轉發量過億」事件引發陸官媒關注 。（圖／翻攝 人民日報微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸流量明星蔡徐坤「一條微博轉發量過億」事件引發廣泛關注，綜合陸媒報導指出，該事件幕後推手「星援」軟件創始人蔡坤苗被抓，經過一年多調查，案件刑事判決書曝光。內文指出，蔡坤苗因犯提供入侵計算機信息系統程序罪，判處有期徒刑五年，並處罰金10萬元人民幣，追繳違法所得625.38萬元人民幣予以沒收。

該案件回溯至2019年6月，針對當時「明星蔡徐坤一條微博轉發量過億」事件，陸官媒《人民日報》曾發評論表示，「一億轉發量，你們也真敢刷。」換算下來，該數據相當於每3名微博用戶中就有1人轉發，十分誇張，該事件引發社會關注，幕後推手「星援」APP創辦人蔡坤苗遭到調查。

根據陸媒《雷達財經》報導指出，2019年蔡坤苗被捕時僅24歲，大學肄業，旗下擁有三家公司、通過開公司的錢買了三處房產。除了微博，其他平台數據、轉發量全部造假。另外，自行開發的「星援」App，有償為他人提供不需要登錄微博客戶端即可轉發微博博文，或是自動批量轉發微博博文的功能。

判決書顯示，被告人蔡坤苗於2019年3月8日被北京市公安局豐台分局太平橋派出所民警抓獲，到案後全盤供出所有犯罪事實。經北京市豐台區法院審理查明，至案發時該軟件已有用戶使用19多萬個控制端微博帳號登錄，被告人蔡坤苗獲取違法所得625.38萬元（單位：人民幣，同下）。

▲▼ 大陸流量明星蔡徐坤「一條微博轉發量過億」事件引發關注 。（圖／翻攝 微博）

▲微博官方安全中心發出警示訊息。（圖／翻攝 微博）

報導指出，蔡坤苗供稱，其公司主要經營兩款手機應用軟件，分別是星緣和應援寶。這兩款軟件均是對接新浪微博的，客戶通過這兩款軟件可以登錄自己的微博帳號實現批量轉發、點贊和評論操作，而且綁定的微博數量沒有上限，不用再人工登錄每個微博帳號進行重復操作。星援、應援寶兩款手機軟件通過用戶的微博帳號、密碼登陸，登陸的時候不需要再另行註冊。

犯罪人蔡坤苗承認，新浪微博沒有授權星援、應援寶兩款手機應用軟件進行相關業務。蔡坤苗本人通過截取新浪微博的數據包，並對數據包進行反編譯後獲取到了新浪微博所使用服務器的接口，並通過編碼將接口寫入App內。相當於此時微博的榜單數據與星援、應援寶的數據是同步的。

犯罪所得用去哪？蔡坤苗供稱主要買房、公司開銷。他表示，「我在泉州城東中駿世界城買了一處住宅，目前還在建設沒有交房，費用大約100余萬元。我還在泉州城東中駿世界城買了兩個底商登記在我父親蔡某名下，費用大約300萬到400萬之間。」

最終法院認定，蔡坤苗提供專門用於侵入計算機信息系統的程序，情節特別嚴重，已構成提供侵入計算機信息系統程序罪。蔡坤苗被判處有期徒刑五年，並處罰金10萬元；繼續追繳蔡坤苗違法所得625.38萬元予以沒收。

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