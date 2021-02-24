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微博準備赴港第二上市　中美關係刺激陸商回流

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲新浪微博將赴港第二上市。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社台北24日電

中國社交媒體平台微博正在準備今年下半年進行香港第二上市，而中國旅遊平台攜程網則已向港交所秘密提交第二上市申請。中美關係趨向緊張後，去年已有9家在美上市的中國大型企業回流。

路透引述消息人士表示，微博已聘請高盛、瑞士信貸和中信里昂證券安排其赴港交所上市。微博考慮在香港出售經擴大股本中的約5%，以擴大投資者基礎。

微博已在美國納斯達克上市，市值132億美元（約新台幣3677億元）。

路透旗下IFR也引述知情人士表示，攜程已秘密向港交所提交第二上市的申請，計劃最早在4月赴港第二上市，集資10億美元至20億美元（約新台幣278至556億元）。

目前在美國納斯達克上市的攜程，據報已委聘中金、高盛及摩根大通三家投行，為其上市保薦團隊。

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲中美關係導致許多陸商回流。（圖／視覺中國CFP）

中美關係趨於緊張後，美股對市場加強監管，加上美元貶值，中資公司估值下降，使許多在美國上市的中國公司轉向香港第二上市。香港01在7日的報導表示，快手、百度、中通快遞、攜程、嗶哩嗶哩（簡稱「B站」）等已在美國掛牌的中國新興經濟企業皆準備赴港二次上市。

香港是中國僅有的境外市場，2018年港交所推動上市法規改革，更促進中國公司赴港上市的腳步。

過去一年，在中概股回歸潮及新經濟股推動下，香港首次公開募股（IPO）融資額創10年新高，占全球約45%。市場預計，未來3年之內，可能還會有40檔中概股龍頭赴港上市。

 
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