女作家在法國PO文「深坑路人寥寥」　網友指造假挨告不起訴

▲人在法國的作家po文分享「週五晚上逛深坑老街」的經驗，遭質疑造假、平行幻想。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

彭姓作家前年在臉書po文，描述周五晚上在雨中，發現深坑老街的店家生意清淡，老闆說：「景氣再這樣下去，我真要跳河了。」有網友發現當時深坑沒下雨，質疑彭人在國外卻「造假」、「平行幻想文」，彭因此控告8名撰文批評的網友和報導記者涉嫌妨害名譽，但台北地檢署9日以這篇文章的確會讓人誤會等理由，處分全部不起訴。

彭姓女作家2019年11月po文「周五夜晚，下者雨的深坑老街上，路人寥寥。隨意選了一家館子吃晚餐，店家看到我出現，臉上有著難掩的終逢甘霖的喜悅，吃著吃著，我們聊起來。」對答間，老闆說：「大陸客沒了。三個月以前，香港客也沒了。現在只能頖台客。如果週末逢雨，台客也不出現，那就真要完蛋了！」彭對此感嘆「想像未來，台灣對外貿易的關稅激增，國際局勢變化，台灣遭受到的衝擊將會多大？」

有網友留言問彭「回到台灣了嗎？」彭表示「還沒有啊」，另有網友貼出氣象資料質疑彭所說的周五夜晚，深坑沒下雨，即使彭貼出統一發票證明消費，也被發現購買的都是民生用品，認為彭「編故事」、「造謠」，陸續也有其他網友撰文，並被部分媒體報導成「觀落陰說台灣景氣差、老闆想跳河？知名作家遭接創作文急關臉書」。

彭不滿這些網友和媒體涉嫌妨害名譽，還擅自轉載違反《著作權法》，一口氣告了8人，並表示撰文時，她正在法國工作，文章是老公所說的逛深坑老街心得。

檢察官認為，這篇文章看不出來是轉述他人經歷，的確容易使人誤解是彭本人的經歷，由於事關台灣經濟景氣、深坑觀光等公共議題，網友提出質疑、媒體轉載報導，都在合理評論與合理使用範圍，因此處分8名被告都不起訴。

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