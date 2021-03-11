「我怎會在這裡」單車男闖松山機場跑道路徑還原　最高可罰2.5萬





▲航警局台北分局11日清晨針對有老翁騎單車擅闖機場意外提出說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

9日清晨7時52分，台北市一位汪姓長者（65歲）騎乘腳踏車運動誤入松山機場跑道管制區，所幸當時台北航空站門禁管制人員發現後，1分鐘內就後立即派員前往攔阻，並將汪男交由並航警局台北分局，將汪男涉嫌違反民用航空法進行調查。

據瞭解，當時塔台航管人員發現跑道上居然出現「一輛腳踏車」，所幸時間尚早，沒有民航機起降，立刻聯絡警衛人員將他帶離。老翁則向警方表示，因為騎車運動迷路，「不知怎回事就騎到機場跑道來了」，過程相當離奇。

航警局調查，發現當時老翁從濱江街的民航人員訓練所進入，才迷途上演腳踏車跑到驚魂記，所幸1分鐘就遭警衛人員攔下，未釀生飛安危機，航警局人員透露，擅闖機場跑道觸犯《民用航空法》，可開罰5千到2萬5千元罰金。

航警局台北警分局表示，所幸汪姓長者騎腳踏車誤入管制區意外，並未影響班機正常起降；意外發生原因，肇因該時段適逢機場工作人員上班尖峰，管制崗執勤員警因忙於檢查其他車輛，一時疏忽才導致民眾誤入管制區，航警局台北分局除追究執勤員警行政責任外，也已檢討勤務部署並增派警力執勤，以強化警衛管制工作，避免類似出包狀況再度發生。



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