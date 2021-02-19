台南民德國中跑道等運動設施破損龜裂　陳亭妃爭取體育署允經費補助

▲立法委員陳亭妃接獲市議員陳怡珍反應，邀教育部體育署實地會勘爭取，體育署組長王漢忠允諾會全力協助校方修正計畫書，體育署會儘速核定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市民德國中運動場跑道老舊失修，地面龜裂不平，多次造成學生及民眾運動時受傷，立委陳亭妃接獲市議員陳怡珍反映後，2月18日邀教育部體育署實地會勘爭取，要求體育署加快腳步審定，讓運動場跑道等整建能趕在今年校慶前完成，體育署組長王漢忠允諾會全力協助校方修正計畫書，體育署會儘速核定。

民德國中校長趙克中表示，感謝陳亭妃委員及陳怡珍議員協助校方爭取運動場跑道整建經費，因為民德國中的運動場跑道2011年整建至今已10年，目前已出現多處破舊損壞之處，包括跑道多處破損或磨平，內外緣石及護墊多處剝落，造成雨水泥土流洩淤積，還有跳遠矽砂流失、助跑道嚴重龜裂；另，學校地下水位甚高，跑道使用多年下來局部地段已出現輕微下陷狀況，遇雨不易排水容易殘留，造成跑道溼滑而發生危險。

為提昇場地功能及降低學生意外傷害，增進學生體適能，提高運動健身風氣及培育更多優秀運動選手，亟需補助經費改善，此次整修經費概估約7百多萬元。

市議員陳怡珍表示，接獲校長反應，確實親自瞭解後，跑道確實破損龜裂，對學生及社區民眾運動安全是一大隱憂，為保障師生及民眾各項活動的安全，有必要儘速整修改善。

立委陳亭妃表示，民德國中的運動場跑道使用率高已老舊龜裂破損、凹凸不平，已多次造成師生及社區民眾運動時跌倒受傷，此案經由市議員陳怡珍反映，特別邀教育部體育署及教育局副局長吳國珉實地會勘，要求體育署全力協助運動場跑道整建經費，並且要以最好的材質來施作。

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