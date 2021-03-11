松機跑道竟遭阿伯騎單車「闖入晨運」　史上首例爆飛安大漏洞

▲一名65歲阿伯騎自行車闖入松山機場跑道，後續遭攔下。（圖／示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

松山機場驚傳9日清晨有一名65歲阿伯騎自行車闖入跑道「運動」，塔台人員發現後立刻通知相關人員攔下，一度造成跑道關閉。這起案件為國內首例有人騎單車闖機場跑道，後續將依違反民用航空法進行調查，航警局強調會追究值勤員警行政責任，也將增派警力執勤避免事件再度發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲航警局台北分局出面說明有民眾騎單車闖入松機事件。（圖／記者賴文萱翻攝）

9日上午7時52分左右，一名65歲汪姓民眾騎腳踏車運動，竟然誤入松山機場管制區。航空警察局台北分局指出，台北航空站7時53分發現後隨即派員前往攔阻，後續交由本分局依違反民用航空法進行調查，該名男子可能被開罰5000元至2萬5000元不等罰金。

▲松山機場遭民眾騎單車闖入，爆飛安大漏洞。（圖／記者徐文彬攝）

據了解，阿伯當天在周邊進行晨間運動，之後從濱江街上的民航人員訓練所闖入。阿伯供稱，運動結束後想找捷徑，沒注意到告示牌就闖入管制區，不曉得不能騎進去，之後迷路不小心就騎到機場跑道上。

航警局對此表示，經查該民眾誤入管制區並未影響班機正常起降，該時段適逢工作人員上班尖峰時段，管制崗執勤員警因忙於檢查其他車輛，致疏於注意才發生民眾誤入管制區事件。

航警局強調，台北分局除追究執勤員警行政責任外，業檢討勤務部署增派警力執勤，以強化警衛管制工作，避免再度發生。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來