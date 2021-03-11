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解放軍批美軍「公開炒作」美艦通過台海　破壞地區局勢

▲▼ 伯克級驅逐艦芬恩號（USS John Finn DDG-113）於台灣時間3月10日航經台灣海峽。（圖／翻攝自臉書／U.S. Pacific Fleet）

▲伯克級驅逐艦芬恩號（USS John Finn DDG-113）於台灣時間3月10日航經台灣海峽。（圖／翻攝自臉書／U.S. Pacific Fleet）

記者曾俊豪／綜合報導

美軍伯克級驅逐艦芬恩號（USS John Finn DDG-113）於台灣時間3月10日航經台灣海峽，這是拜登就任以來，第三度有美國軍艦航行台海。對此，解放軍東部戰區今（11日）抨擊美軍公開炒作，且行為傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定。

美國第七艦隊10日透過新聞稿指出，芬恩號航行台海的行動，顯示出美國致力於建立自由開放印太地區，且美軍未來仍會持續在國際法允許範疇內的任何地方飛行、航行及執行任務。 

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校則回應，3月10日，美「菲恩」號導彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作。

他表示，美艦行為傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，「我們對此表示堅決反對，東部戰區組織兵力對美艦穿航行動全程伴隨跟監，嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁。」

此前，柏克級驅逐艦「柯蒂斯．威爾伯號」（USS Curtis Wilbur DDG-54）於2月24日自北向南航經台灣海峽，而伯克級驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain DDG-56）則是在2月4日航經台灣海峽。

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