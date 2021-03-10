桃園黑幫搶地盤爭保護費開槍砸店　警逮9嫌、斷金流全力掃蕩

▲桃園市平鎮警分局長李建民9日晚間率領員警針對轄區KTV、養生館等特種營業場所展開稽查掃蕩，宣示維護治安決心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市平鎮區7日發生黑幫爭地盤與保護費，涉嫌聚眾砸店開槍等暴力事件，平鎮警分局逮捕鍾姓男子到案外，相繼逮捕涉嫌砸店共9名共犯到案，為弭平暴力事件，平鎮警分局分局長李建民9日晚間宣布已規劃「除暴專案」，強力掃蕩轄區KTV、養生館等特種營業場所，以宣示維護社會治安、打擊犯罪決心。

▲桃園市平鎮警分局9日晚間實施「除暴專案」，警方出動全部警力針對轄區KTV、養生館等特種營業場所強力掃蕩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局針對本月初發生之黑幫砸店開槍等暴力案件，發現是天道盟正義會不滿竹聯幫信堂圍事KTV，因此率眾砸店與開槍示威，警方為避免黑幫爭奪不法利益引發智案事件，9日晚間動員全部警力，強力掃蕩轄區特種營業場所。

▲桃園市平鎮警分局9日晚間實施「除暴專案」，出動全部警力在轄區KTV、養生館等特種營業場所強力掃蕩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

分局長李建民表示，針對日前發生在平鎮區的砸店與槍擊事件，警方當天即逮捕開槍的21歲鍾姓男子到案並起出作案用改造手槍等證物，經桃園地院裁定羈押未禁見外，並陸續逮捕其餘涉嫌砸店9人到案與作案工具球棒等證物，經偵訊後依恐嚇、毀損等罪嫌移送桃檢偵辦，警方將持續追查有無其他共犯或涉及其他刑案。此外，引發幫派衝突的養生館與KTV，9日進行強力掃蕩下已停止營業。

▲桃園市平鎮警分局9日晚間實施「除暴專案」，起出黑幫砸店球棒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，黑幫衝突主因在平鎮區環南路某家養生館生意不錯，原本由正義會圍事，後來被竹聯幫信堂份子上門要求收取保護費，引發正義會成員鍾姓男子不滿才率眾砸店與開槍洩恨，雙方衝突擺上檯面，引發社會嘩然，平鎮警方掌握相關訊息後，不到一天就逮捕主嫌鍾男到案，為遏止黑幫彼此爭奪地盤引發社會治安顧慮，因此決定強力掃蕩特種營業場所，除將針對幫派組織據點展開查緝外，並結合市府第三方為強力後盾，後續將持續查緝、斷絕金流，以徹底瓦解犯罪結構，展現警察維護治安之決心。

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