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中南部「春雨趨勢」氣象局解答了　今年1跡象再加深缺水壓力

▲▼ 德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過。（圖／小草工作室授權提供）

▲德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過。（圖／小草工作室授權提供）

記者賴文萱／台北報導

中南部水情拉警報！氣象局長鄭明典指出，今年因為副高偏強，春雨偏在平地，所以加深了缺水的壓力。氣象局預報中心則表示，預估未來兩周都沒有較強鋒面、華南雲雨區影響，東北季風降雨型態集中在北部、東半部，中南部恐要等到梅雨季，才可能出現大規模降雨紓解旱象。

不少民眾擔憂中南部水情問題，好奇究竟中南部近期是否會有顯著春雨？氣象預報員張承傳指出，目前預報未來2周都沒有較強鋒面、華南雲雨區影響跡象，主要都以東北季風影響型態為主，降雨集中北部、東半部，中南部降雨都偏少，恐怕得等到梅雨季才有機會出現大規模降雨。

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▲▼台灣雨量季節分布。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲台灣雨量季節分布。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典今分析今年春雨，台南高雄春雨不明顯，本來就不期望太多雨。但是新竹和台中，氣候上是有春雨的訊號，春雨雖不大，但在乾季中可以舒緩用水壓力。話鋒一轉，鄭明典進一步指出，今年春雨偏在河川下游平地，所以先感受到壓力的應該就是新竹和台中。

鄭明典昨天也在臉書說，副高持續偏強，在台灣南方有個區域高壓中心，台灣南部被高氣壓壓著，大氣相對穩定，不容易有明顯降雨！此話一出，讓網友直呼，「南部人真想念下雨聲」。

另外，中南部山區是主要水庫的集水區，氣候上就是要等到梅雨季才會有顯著降水，而且往往是不來則已，一來驚人。桃竹苗山區氣候上會有一些春雨，量不特別大，但是對過渡偏長的旱季很重要。鄭明典說，今年因為副高偏強，春雨偏在平地，所以加深了缺水的壓力。

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典說，台灣南部被高氣壓壓著，大氣相對穩定，不容易有明顯降雨！（圖／翻攝鄭明典臉書）

根據氣象局最新季節預報，3、4、5月的雨量機率預報顯示，雨量在正常值範圍的機率有逐漸提高、而雨量偏少的機率則有逐漸降低的趨勢。氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，季節預報本質為「不確定性預報」，本不該拿來研判何時可紓解旱象，但已足夠提供決策者作「風險管理」之用，這也是它的主要的功能。

▲▼中央氣象局最新季節預報顯示，3、4、5月的雨量機率預報顯示，雨量在正常值範圍的機率有逐漸提高、而雨量偏少的機率則有逐漸降低的趨勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲中央氣象局最新季節預報顯示，3、4、5月的雨量機率預報顯示，雨量在正常值範圍的機率有逐漸提高、而雨量偏少的機率則有逐漸降低的趨勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於何時可紓解旱象？吳德榮說，除非能預測春雨、梅雨的每一波鋒面能有多少降雨、又有多少能進入水庫？何時會有颱風侵台？又能帶來多少雨量進入水庫？即使是使用最先進的電腦模式，理論上也都是無解的，又何需急著去「臆測」遠已超過「科技極限」的問題。

▲全台水庫水情。（圖／記者周亭瑋製表）

▲全台水庫水情。（圖／記者周亭瑋製表）

事實上，台中德基水庫已出現罕見旱象，8日統計的蓄水量來到10.3%，幾乎見底，水位早在2月就已經低於集水門的高度，創下歷史新低紀錄。有不少民眾在中橫公路上遠眺水壩奇景，平日潛藏在水底下的峽谷枯林顯露，宛如水墨畫的「殘山剩水」讓人驚嘆，電廠人員都不敢相信。

因應旱情，水利署3日起實施竹苗中地區全日減壓供水措施，大甲溪電廠指出，德基水庫主要供應大台中地區民生、工業用水，目前每天提供石岡壩每秒11立方米的出水量，若後續水位下降至1325公尺將停止供水。上周雖有鋒面帶來降雨，但因太久沒下雨，導致和平山區河溝、山壁乾燥，雨水都被土壤吸收，水情仍吃緊，導致德基水庫挹注水量有限。

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