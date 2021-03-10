「陰道塞地瓜」想避孕！她盆骨爆痛送急診　醫一照大驚：會敗血症

▲美國一名女子將地瓜塞入陰道避孕，卻引發感染。此為示意圖，非新聞當事人。（組圖／取自免費圖庫Pixabay、Pexels）

記者葉睿涵／編譯

在美國電視台TLC節目《性愛讓我掛急診》（Sex Sent Me to ER）中，醫生邁爾（Myhre）分享了一起真實病例，一位化名為莫妮卡（Monica）的女子採取「避孕古方」，將一個地瓜塞入自己的陰道，結果引發感染，導致骨盆疼痛。

據《太陽報》報導，莫妮卡某日在丈夫的陪同下到醫院就診。她抱怨，自己的盆骨最近經常發疼。當邁爾詢問莫妮卡是否有相關病史時，她表示，自己來自於一個女巫家族，家里有著獨特的治療方式，她過去生病也都是用巫術治好的，因此從未到過醫院的她不清楚自己是否有相關病史。

I ended up in hospital after I used a sweet potato as a form of contraception https://t.co/zentvnF143 — The Irish Sun (@IrishSunOnline) March 7, 2021

邁爾擔心患者可能有膽囊問題，於是立刻替她做了超音波檢查，檢查結果顯示，莫妮卡的腹部內有一個陰影，「我當時真的很擔心病人有腫瘤或囊腫之類的問題」，於是邁爾安排她去抽血檢驗。還好，驗血結果顯示，莫妮卡只是腹部受到了感染，於是邁爾為其進行檢查。

這時邁爾發現了更讓人她感到意外的事，「我真不敢相信這個女人居然把地瓜塞到了她的陰道裡」。當醫生詢問莫妮卡為什麼要在陰道內放入地瓜時，莫妮卡表示，這是她女巫奶奶的避孕偏方，她在2個禮拜前開始採用這個「古方」。

邁爾聞言深感驚訝，她解釋，在陰道內塞入地瓜不止沒辦法阻止任何東西進入體內，還會讓地瓜在陰道裡滋生細菌，進而導致感染，甚至引發致命的敗血症。幸運的是，莫妮卡的症狀被及時被發現，且通過摘除地瓜和使用抗生素治療，病症很快就痊癒了。

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