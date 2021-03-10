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王定宇爆同居「台南市長前哨戰開打」　網1疑點揭內幕

記者黃翊婷／綜合報導

已婚民進黨立委王定宇被爆料與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，掀起各界熱議。由於在2018年選舉中，王定宇被外界認為是2022年接棒台南市長的熱門人選之一，臉書粉絲專頁「打臉名嘴」管理員在9日的PO文點出疑點，直指週刊是在去年11月拍到王、顏同進同出的照片，卻一直放到現在才曝光，背後目的到底是什麼，「那就靜靜看下去吧！」

▲▼民進黨立委王定宇於議場門口接受訪問，在議場內對考試院長提名人黃榮村進行提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

王定宇曾任3屆台南市議員，後來在2016年轉戰立委，2020年勝選連任。而在2018年九合一大選中，現任台南市長黃偉哲雖然獲得勝選，但得票率只拿下38.02％，當時就有同黨籍立委質疑黃是否能順利連任，甚至有名嘴、媒體點名預測，王定宇、陳亭妃、林俊憲都是非常有力的接棒人選。

然而，王定宇卻在9日被週刊爆料，從去年11月起多次進出民進黨發言人顏若芳的住處，甚至運用臉書打卡的巧妙手法遮掩行蹤。消息傳開後，王定宇聲稱兩人單純只是房客與房東的關係，卻還是無法阻止輿論擴大、形象崩壞，2022年的台南市長之路恐怕也會受到影響。

▲▼蔡英文黨部交接主席-顏若芳。（圖／記者周宸亘攝）

▲顏若芳。（圖／記者周宸亘攝）

臉書粉絲專頁「打臉名嘴」管理員9日PO文指出，週刊拍攝照片的時間點是在去年11月，而且報導都有通知當事人，要是真有其事，應該早就被處理掉了，怎麼會放到現在才變成新聞被爆料出來，「一定有目的，目的是什麼呢？那就靜靜看下去吧！」

網友們也紛紛留言表示，「府城首長前哨戰開打」、「轉移新聞焦點啊～屁股想都知道」、「市長沒了」、「明明就有立委的會館，不要再瞎掰了」。不過，也有網友認為這是王定宇私領域的事情，不會影響人民生活，加上沒有直接證據，「還是那句話，公僕、民代要看他做出來的事，其他就不必浪費時間。」

顏若方告過我 王定宇講話也很OOXX，我多所批評。 尤其王定宇長期在國防外交委員會，老是當豬隊友。 可是這個誹聞我看了之後嗤之以鼻，為何呢? 首先顏非常有錢，這個從她全身行頭就看得出來。她一定有房子可以租人，這是事實。 接著，王定宇跟顏...

打臉名嘴發佈於 2021年3月8日 星期一
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