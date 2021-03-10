王定宇為何向顏若芳「租屋」　葉毓蘭爆獨家內幕

▲王定宇為何每個月要花8000跟顏若芳租屋，引發話題。（圖／記者湯興漢攝／記者周宸亘攝）



記者林彥臣／綜合報導

已婚民進黨立委王定宇驚爆同居疑雲，他自去年11月起，接連被週刊拍到與小17歲的民進黨發言人顏若芳同進同出，還被指以臉書打卡的巧妙手法遮掩行蹤。雖然王定宇聲稱，兩人就是房客與房東的關係，但是外界也好奇，為何王定宇放棄2間免費的會館不住，要花8000元跟顏若芳租屋？對此立委葉毓蘭爆料獨家內幕，分析王定宇租屋的原因。

週刊直擊王定宇同居小17歲的民進黨美女發言人顏若芳的過程，從去年11月就開始跟拍，照片中也拍到王定宇在步出大樓大門時，先左顧右盼後才出現的畫面。該報導指出，王定宇近來頻頻留宿顏若芳住處，最高一週留宿5晚，而顏若芳不但會幫王買早餐，2人也上演溫馨接送情，接他上下班。

王定宇雖然回應表示，只是向顏若芳分租房間，但立法院目前有大安會館與台北會館，專供雙北以南立委立委住宿的2棟會館，都是個人套房，王定宇為何要再向顏若芳分租房間，引發熱烈討論。

▲國民黨立委葉毓蘭認為，王定宇不想見到她，所以才不住會館。（圖／記者林敬旻攝）



根據《中廣》報導，住在會館的葉毓蘭對此表示，「會館的設備其實夠用，也並不算簡陋，可能是不提供飲食，加上會碰到我，王定宇才不愛住」。

謝寒冰9日在政論節目《國民大會》中分析，顏若芳住家離立院車程要14分、台北會館僅6分鐘、大安會館為11分鐘，雖然差不了幾分鐘車程，「但有人幫你買早餐、接送，當然選8千元」。

謝寒冰更強調「房東挑得好，早餐、接送沒煩惱，我們的王委員特別會挑房東，當房東很辛苦耶，住在家裡頭還要幫房客買早餐」。

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