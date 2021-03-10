多人認證「顏若芳是感情絕緣體」　同事曝3點她不可能談戀愛原因

記者陳俊宏／綜合報導

已婚民進黨立委王定宇被爆出與民進黨發言人顏若芳同居，雙方澄清是「房東房客」關係，且王定宇妻子也知情。對此，與顏共事多年的民進黨青年部主任蔡沐霖，形容她是「感情絕緣體」，並提出3點認為她根本不可能有時間談戀愛。顏的友人也說，其實認識她的人都知道，她是個不折不扣的「感情絕緣體」，不太容易交男友。

▼顏若芳、王定宇被周刊拍到進出同一住處，引發喧然大波。（合成圖／資料照）

顏若芳被拍到與王定宇進出同一住處，前台北市議會助理表示，顏從助理時期到擔任議員，在議會這麼多年都沒有傳過緋聞，大家都戲稱她是「感情絕緣體」；她多年前也被傳出與女性友人過從甚密，後來也證實是烏龍謠言，這次雜誌報導對象竟然是王定宇，大家也覺得不大可能。

顏若芳友人說，其實認識她的人都知道，她是個不折不扣的「感情絕緣體」，不太容易交男友；她跟王定宇一直以來關係都很好，旁人一看也都知道他們根本沒有怎麼樣。

而蔡沐霖也在個人臉書強調，順道搭顏若芳的便車跑行程是很常有的事，每每行程餐敘結束，她會貼心地載下屬回家，再回到父母同住的大同區家裡。

▼顏若芳和王定宇澄清雙方是「房東房客」關係。（圖／翻攝顏若芳臉書、資料照）

蔡沐霖說，若形容顏若芳是感情絕緣體並不為過，因為這種超級工作狂，24小時全天候待命的新聞部主任兼發言人，假日經營地方還一邊讀法律碩士班，根本不可能有時間談戀愛。

對於周刊報導指和王定宇同居，顏若芳強調，看圖說故事實在誤會大了，這間房子大概交屋一年，裡面兩個房間、一個客廳，像學生宿舍一樣，王定宇分租其中一間，主要是他近半年才提到想找租房；因自己平常住在家中（爸媽家），有時跑攤或是與朋友聚餐太晚，怕回家吵到爸媽才會去住，次數不多。

顏若芳表示，王定宇過去也像許多提攜她的前輩一般互動，所以就以租金8000元租給王委員，如果王有去住，剛好她也在，早上偶爾會順路送他，並無像周刊影射的內容。