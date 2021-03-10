王定宇爆同居衝擊海派！　綠營人士曝「派系戰火」原因

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委王定宇被週刊爆料同居發言人顏若芳，外界猜測這可能是「台南市長前哨戰」開打的訊號。有黨內人士透露，近年來王所屬的海派吸收謝系系統，成為民進黨的新興派系，如今卻陷入緋聞爭議，黨內陰謀論盛傳，暗指這件事背後埋藏著派系戰火。

▲王定宇曾為顏若芳站台助選。（圖／翻攝自顏若芳臉書）

王定宇與顏若芳同屬於海派「湧言會」成員，2019年民進黨進行黨內人事改組，在羅文嘉的推薦下，找來林飛帆接任黨副秘書長，另外再延攬其他3位新幹部，結果卻引起時任青年部主任的顏若芳不滿。年輕心血投入與傳統派系產生衝突，王定宇同年8月中旬也在中常會替顏抱不平，甚至氣到提出請辭，直接離開會場，因而被外界稱為是「一怒為紅顏」。

民進黨黨內人士向《聯合新聞網》透露，近年來海派逐漸吸收駐日代表謝長廷的謝系系統，至今已有大約40位黨公職，堪稱是黨內的新興派系，加上王定宇搶下一席中常委，讓各派系感到壓力，這次的緋聞事件傳開後，內部陰謀論盛傳，暗指此事與派系戰火、黨內初選有關，不過，現階段距離2022年選舉還有一段時間，背後目的是否真的與傳聞一致，仍有待觀察。

▲陳亭妃曾被媒體點名有望角逐2022年大選台南市長之位。（圖／記者李毓康攝）

據了解，民進黨派系除了海派的湧言會之外，還有新潮流系、綠色友誼連線、英派、正常國家促進會（正國會）等等，其中新潮流系被認為是最有實力的派系，代表人物包含邱義仁、吳乃仁以及洪奇昌。

此次王定宇在2022年選舉前陷入同居疑雲，形象受創，外界猜測，這可能是台南市長選舉的前哨戰，因為早在2018年九合一大選時，王便被視為台南市長的接棒人選之一，除了力爭連任的現任市長黃偉哲，另外還有正國會立委陳亭妃、賴系立委林俊憲以及新系立委郭國文，各派系角力可以說是十分激烈。