帛琉「機場動線演練」照片曝光！　抵達要先做「抗原快篩」

▲帛琉當地已在進行旅遊泡泡演練。（圖／新光醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣、帛琉旅遊泡泡即將成行！長期支援帛琉醫療的新光醫院也協助設置相關採檢模式，副院長洪子仁今透露，帛琉目遣已經在做防疫準備，包括機場動線演練、海關路線等。

洪子仁指出，帛琉旅遊泡泡目前除了提供第三天前陰性證明，到當地機場會做抗原快篩，驗到陽性反應，就會做PCR檢測，如果三天陰性證明是ok的，快篩也沒有問題，那就可以進行旅行。

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目前帛琉已經在做防疫準備，包含團進團出和機場動線演練等。洪子仁進一步說明，台灣民眾到了之後，海關怎麼採檢、要準備什麼資料都已經在做演練，針對飯店、餐廳從業人員也做講習，參加過講習的也會發一張證明書，之前也有視訊交流過，指導當地醫護人員做正確採檢，因此到時採檢工作同仁是帛琉當地護理人員為主。

▲採檢工作同仁是帛琉當地護理人員為主。

洪子仁說，帛琉目前已經有3,074人打完兩劑疫苗，5,000打完第一劑，以帛琉總人口約1萬7千多人來看，只要8,500人左右施打疫苗，就達到50%覆蓋率，雙方都在高度防疫作為之下，加上他們也打了疫苗，基本上可以降低風險發生。

洪子仁也強調，帛琉去年斷航後，就不准任何國家去，連鄰近的關島都不能去，目前沒有對全世界開放任何旅客進入，這是鬆綁是疫情以來第一次，台灣也是第一個。

▲到當地會做抗原快篩。