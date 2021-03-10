台帛「旅遊泡泡」交部準備好了　林佳龍：一宣布就配合執行

▲帛琉當地已在進行旅遊泡泡演練。（圖／新光醫院提供，下同）

記者賴文萱／台北報導

台灣、帛琉旅遊泡泡即將成行，目前帛琉已在機場進行防疫動線、海關路線演練。交通部長林佳龍今（10）日受訪表示，交通部包含民航局、觀光局及相關航空業、旅遊業的相關配套方案都已經準備好了，只要中央流行疫情指揮中心決定開放，確認要推行，交通部都可以隨時配合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍上午出席立法院交通委員會進行業務報告，會前受訪被問及旅遊泡泡進度，他表示，交通部部分，有關台帛之間未來開放準備工作都已經做了，包含民航局、觀光局和航空業、旅遊業，先前已做好配套方案，一旦指揮中心決定開放，經過兩國外交部交涉，確認要推行，交通部所屬業務都可以隨時配合。

林佳龍說，帛琉不管航空、醫療合作都跟台灣交流密切，我們做了準備、也進行考察，至於準備細節進度為何，指揮中心會統一對外說明，交通部會配合指揮中心來落實。

▲採檢工作同仁是帛琉當地護理人員為主。

長期支援帛琉醫療的新光醫院也協助設置相關採檢模式，副院長洪子仁透露，帛琉目前已經在做防疫準備，包括機場動線演練、海關路線等。

洪子仁說，帛琉去年斷航後，就不准任何國家去，連鄰近的關島都不能去，目前沒有對全世界開放任何旅客進入，這是鬆綁是疫情以來第一次，台灣也是第一個。

▲到當地會做抗原快篩。

洪子仁說，帛琉目前已經有3,074人打完兩劑疫苗，5,000打完第一劑，以帛琉總人口約1萬7千多人來看，只要8,500人左右施打疫苗，就達到50%覆蓋率，雙方都在高度防疫作為之下，加上他們也打了疫苗，基本上可以降低風險發生。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來