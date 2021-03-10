中南部50年來超級大旱！翡翠水庫卻從不缺水　背後原因曝光

▲翡翠水庫連年水量充沛。（圖／台北翡翠水庫管理局）



記者崔子柔／綜合報導

經濟部長王美花昨（9）日表示，台灣面臨50年來超級大旱，中部3大水庫德基、石岡壩、霧社蓄水率均跌破1成，台南白河水庫蓄水率更是直接掛零見底，引起全民關注，但北部的翡翠水庫卻從不缺水，除了降雨優勢，也是全台管制最嚴格的水庫集水區。

翡翠水庫位於北勢溪之上，範圍涵蓋新店區、石碇區、坪林區，總容量排行全台第2，有約4億600萬立方公尺，根據台灣水庫即時水情資料，截至昨（9）晚11時，有效蓄水量仍高達29448.19萬立方公尺（87.7%）。

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▲南北水庫蓄水量相差極大。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情網站）



翡翠水庫是台灣唯一的水源特定區，屬台北市政府直轄管理，常被誤認為台北都會區的主要水源，事實上是備用，和石門水庫不同的是，翡翠水庫不開放觀光，為了永續發展，周邊開發限制相當嚴謹，是全台水庫集水區管制最嚴格的。

依據水利署水情統計，目前西半部地區仍有6個主要水庫存量低於2成以下，包括寶山第二水庫、永和山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫，以及曾文水庫，在5月梅雨季來臨前，水情仍然吃緊。中央旱災應變中心宣佈自3月3日起，新竹、苗栗及台中地區全日實施自來水減壓供水；科學園區或工業區用水需求，可在旱災期間鑿井使用等，會儘量節水調度供應相關需要。