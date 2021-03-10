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社會 社會焦點 保障人權

喵星人遭撞瀕死　3波麗士鐵漢抱起急送動物醫院…結局令人心碎

記者陳豐德／新北報導

新北市三重3名波麗士大人7日下午3時許巡邏經過正義北路、長壽西街口，發現一隻流浪貓穿越馬路時疑似遭車輛給撞傷，倒在地上奄奄一息，員警發現後隨即將浪貓抱起，送往動物醫院救治，可惜喵星人最終還是成了天使，讓在場替牠集氣的員警霎時悲傷之情一湧而上，久久無法平復，後續仍通知相關單位協助處理遺體安置事宜。

▲▼三重員警救起遭撞瀕死貓咪，送往動物醫院急救。（圖／翻攝自臉書社團貓咪也瘋狂）

▲三重員警救起遭撞瀕死貓咪，送往動物醫院急救。（圖／翻攝自臉書社團貓咪也瘋狂）

有名熱心陳男在臉書社團「貓咪也瘋狂」中PO文，表示當時聽到撞擊聲響，轉頭就發現一隻貓咪倒在地上掙扎，不知道是誰撞的，對方也沒有下車查看，陳男衝到路中央指引交通避免二次追撞，並看到巡邏的員警也發現貓咪重傷狀況，將牠抱上機車載往動物醫院救治，盛讚員警「很有愛」，貓瘋社友也在底下留言誇警方不僅是「人民保母」，同時也是「毛小孩保母」。

三重分局三重派出所黃舒靖、劉威德、吳忠澤3名員警當時巡邏經過，見到小貓重傷倒地不起，臉部多處有流血情形，且奄奄一息似乎快失去生命跡象，員警十分擔心小貓的生命狀況，當下又找不到主人為何，員警靈機一動，利用路旁遭棄置的保麗龍盒將小貓裝於內，立即騎乘警用機車護送小貓至鄰近的動物醫院救治，經員警在旁集氣可惜仍回天乏術，令鐵漢們也相萬分不捨。

三重警分局表示，員警不僅平時在工作上展現執法正義的「鐵漢」情懷，更秉持著同理心及尊重所有生命之「柔情」胸襟，盡力協助小貓急救，雖結局不盡人意，但完全不減警察熱心、專業之形象。
 

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▼貓咪奔跑穿越馬路時遭來車撞上重傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼貓咪穿越馬路遭撞重傷，三重波麗士大人不捨抱起牠送往動物醫院急救。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼波麗士大人用保麗龍盒裝著貓咪送往動物醫院急救，可惜喵星人仍不治。（圖／翻攝自臉書社團貓咪也瘋狂）

▲▼三重員警救起遭撞瀕死貓咪，送往動物醫院急救。（圖／翻攝自臉書社團貓咪也瘋狂）

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