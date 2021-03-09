登老公臉書驚見「床上極樂照」！還爽喊：抱抱是做愛啊～正宮崩潰

▲高雄人夫偷吃，妻兒見臉書對話心碎了。（示意圖／CFP視覺中國）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名人妻發現丈夫行為異常，某日與孩子用網路時，無意間登入丈夫的臉書聊天室，這才驚見丈夫與小三的鹹濕照、曖昧話語，心碎提告求償，雖然2人否認姦情，但法院勘驗相關事證後，認為2人嚴重侵害正宮權益，判2人應連帶賠償正宮25萬元，可上訴。

人妻主張，與丈夫結婚16年，2020年3月起丈夫突然作息反常，不僅頻繁在外地過夜，甚至還與靜靜過從甚密，宛如熱戀中的情侶一般。被瞞在谷底的她某日與孩子使用臉書時，意外登入丈夫的聊天室，這才發現2人鹹濕露骨的聊天記錄、親密合照及性愛影片，2人還用「老公、老婆」相稱，讓她心碎決定向2人提告求償100萬元。

對此，人夫與靜靜則辯稱，2人是在網路聊天時認識，進而成為朋友，雖然以老公、老婆互稱，但只是基於好玩的「網路稱呼用語」，否認有一起約會、看電影、逛街買內衣、傳裸照等；另外，靜靜強調，自己不知道人夫已婚。

高雄地方法院勘驗對話發現，人夫與靜靜有不少親密對話，還提及「抱抱是做愛啊」，並有親密貼臉、吻臉，及2人躺在床上赤裸上身或撫摸私密處、親吻私密處等照片，認為這並不是當今社會倫理觀念及禮俗能容忍的範圍，已破壞正宮婚姻的圓滿、幸福，判2人應連帶賠償正宮25萬元，全案仍可上訴。