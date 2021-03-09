正妹穿鼻環腫成豬鼻…登門還被嗆「瘋女人」！業者冤：她反覆穿插

▲王女穿刺鼻環，不料3天後竟腫成「豬鼻」。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者莊智勝、吳奕靖／高雄報導

高雄一名王姓正妹為追求時髦，109年7月前往某飾品店穿刺鼻洞，但王女認為店家並未告知須將鼻環上的2個小環剪掉，導致她鼻環天天滑落，鼻部更因此感染、腫成「豬鼻」，且事後詢問該如何處理時，又遭業者辱罵「瘋女人又來」、「去被車撞死」等語，因此憤而提告傷害、公然侮辱。高雄地檢署檢方偵結，最終認定罪證不足，處以店家不起訴處分。

起訴書指出，王女109年7月14日中午11時許前往某飾品店穿刺鼻環，不料事後汪姓業者並未告知須將鼻環上2個小環剪除，導致她鼻環天天滑落，甚至小塑膠套環跑到鼻腔裡，害得鼻部細菌感染而紅腫，右鼻部也有開放傷口，宛若成了「豬鼻」；3天後王女前往該店詢問汪姓業者該如何處理，不料卻遭辱罵「幹O娘你還不走」、「有多遠死多遠，去被車撞死」、「瘋女人你又來衝O小」等語，王女為此憤而提告汪姓業者傷害、公然侮辱。

事後王女與汪姓業者先前往消基會調解，但業者認為王女求償20萬元過高，調解因此宣告破局。汪姓業者向檢方喊冤，表示當天替王女穿鼻洞時，都有先消毒手部、使用器具及穿打部位等處，且塑膠套環是全新的，所穿的針也會抹上消炎藥，是王女穿完後隔天即返店告知不舒服，堅持要將固定鼻針的塑膠套環更換成金屬，並要求業者將鼻針拔出重新消毒、擦藥；當時汪姓業者有告知，若將鼻針拔出後，不負責再將其穿回鼻洞，因為反覆穿插不利傷口復原，然王女堅持將鼻針拔出，業者只好替她擦上消炎藥，隨後王女自己在鏡子前又將鼻針穿回，並更換成金屬套環。

汪姓業者指出，當時塑膠套環還固定在鼻針上，不可能掉入鼻腔，且若塑膠套環掉落，鼻針也會掉下來，是後王女還有再來店諮詢，他認為其傷口狀況良好，因此為再進行其他處置；同時汪姓業者也駁斥，自己從未辱罵王女，僅有警告「你這樣亂講話，我可以告你誣告」等語。

檢方審酌，王女提出的醫院診斷書上，傷勢僅記載「右鼻部開放性傷口」，並未記載有和細菌感染、發炎等其他傷害；再者，穿打鼻洞必然留下傷口，而傷口是否因而發炎，可能原因眾多，且王女偵查中也自承，確實有將原固定鼻針之塑膠套環更換為金屬套環、有反覆穿插傷口之行為，如此確實不利傷口癒合，並提高感染風險；另汪姓業者從事穿刺鼻洞業務時，自當謹慎，如此故意傷害王女、自毀商譽不合常理，難認業者有傷害之主觀犯意。

此外，針對王女提告公然侮辱部分，汪姓業者否認有辱罵一事，現場警察、及2名證人也稱並未聽聞辱罵言語，王女也無法提出錄音檔佐證，因此最終檢方認為罪證不足，處以業者不起訴處分。