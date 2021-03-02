家長LINE群爆：有學生跳樓！書記官6字評新老師挨告結果曝

▲台北市某明星國中班級家長被控妨害名譽、逼退孩子的新任班導。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北市某明星中學的9年級班因即將更換新導師，家長們在LINE群裡批評新老師，北部某法院呂姓書記官質疑老師「風評令人堪虞」，呂妻也批新老師「不顧其他孩子死活」，林姓家長更直接爆料新老師以前的學生「跳樓輕生」，新老師被逼退後提告妨害名譽，台北地檢署認為呂男並未確實查證，但相關質疑屬合理評論，處分不起訴呂等3家長。

據了解，這個實施9年一貫教育的明星國中，其中某個班級的原任斑導因個人生涯規劃要請長假，2020年6月開始請長假，校方依規定先開放老師表達意願，符合資格者若超過1人，以抽籤決定，而家長LINE群裡原本就有聲音，希望由班上原本的科任老師接任班導，並積極透過校方遊說勸退其他競爭老師，結果由「外來」的李姓女老師中籤。

▲家長們原本希望由另位男老師接任導師卻事與願違。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pexels）

新任班導決定後，LINE群裡開始出現鼓譟不滿，林姓家長質疑，林女之前教導的學生疑似被欺負，向老師投訴未獲處置而跳樓輕生，林姓家長甚至為此到學校找人理論，希望撤換班導，呂姓書記官也在LINE群表示，聽說李女的教學「風評令人堪虞」，呂妻也發言質疑李女「不顧其他孩子死活」。

消息傳到李女耳朵中，李女最後被校長勸退，辭去已獲選的班導工作，隨後為了捍衛自己的權益，提告指控這3名家長誹謗她的教學品質不佳，並澄清當初跳樓的學生是因感情因素輕生獲救，不像家長們說的是因為在學校被欺負。

北檢曾試圖安排雙方調解，最後破局失敗，呂男辯稱，發言前曾向學校職員查證過，確認李女教學風評堪虞，但被點名受查證的職員出庭證稱，根本沒有這件事情，檢察官認為，李女也說了確實曾有指導的學生跳樓，雖雙方所說的理由不同，但並非家長憑空捏造，而呂男等家長質疑老師的教學風評，也未跨越合理評論界線，因此處分不起訴呂男等3家長。

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