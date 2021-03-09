光寶宋恭源涉內線交易漏夜偵訊　謝長廷舅子游明昌一家3人百萬交保

▲光寶集團創辦人宋恭源涉內線交易被約談到案。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

光寶集團創辦人宋恭源，涉嫌在重大訊息公告前，把集團內敦南科技併購案的利多消息，告訴女性密友先大量買股，獲利6000萬元，另外又把這個內線消息告訴駐日代表謝長廷大舅子游明昌，檢調8日發動搜索約談，宋恭源截至9日凌晨仍由檢察官訊問中，游明昌一家3口已先依違反《證交法》罪嫌，各以100萬元交保，前寶來投信副總胡曼玲60萬交保。

2020年辭任光寶董事長的宋恭源，被檢調懷疑，在2019年集團旗下另間上市公司敦南科技公告將被併購，將由同集團的美商達爾以每股現金42.5元向全體股東收購的利多消息前，宋就透過交往多年的女密友A小姐，利用假外資交易，透過英屬維京群島的SF公司，以英商高盛國際(GSI)名義買進敦南股票，等著敦南被收購時，再全數賣出，賺進6000萬元。

▲謝長廷大舅子游明昌和妻子、兒子各以100萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

另外，宋恭源還疑似把這項內線，透露給同住在大直高級社區的鄰居游明昌，游明昌則指示妻子王彩霞、兒子游翔曦大買敦南科技，並賣出獲利約300萬元。而宋的女密友A小姐「呷好道相報」，也通知自己的妹妹以及好友、前寶來投信副總胡曼玲、香港高盛公司交易主管阮昱方等人一起進場，這3人獲得的擬制性價差合計約500萬元。

檢察官張靜薰8日指揮調查局展開搜索約談，8名涉案被告中，其中游明昌一家3口，以及胡、阮2女，分別被檢察官諭知100萬到60萬不等交保，至於宋恭源、A小姐和妹妹，仍由檢察官漏夜訊問中。

療癒！紓壓！心訣大公開