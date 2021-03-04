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「工地波神」弄丟鑽戒扯出曖昧派出所長　前男友爆料挨告結果曝

▲▼曾恩琦套肉色緊身衣亮相，讓網友乍看之下「以為是全裸」。（圖／翻攝自曾恩琦臉書）

▲舒舒指控前男友涉嫌偷竊鑽戒，又在媒體不實爆料損害她的名譽。（資料照／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

F奶「工地女神」舒舒前年弄丟了1顆5.2克拉鑽戒，控告前男友簡宇翔涉竊盜，簡男突然被警方帶走問話後，向媒體爆料，舒舒沒工作卻只花5分鐘就買3850萬元豪宅，又疑似透過有曖昧的薛姓派出所長動用人脈加速辦案，結果又被舒舒提告加重誹謗，但台北地檢署調查，薛確實曾聯繫承辦員警，簡男只是依自身經驗評論等理由，處分不起訴。

本名曾子芸的舒舒，因為在2009年為線上遊戲拍攝電視廣告實，以上半身低胸的工地造型，拿著鑽地機假裝道路施工，結果全身抖動的爆乳鑽地畫面造成話題，被封為「工地女神」、「工地波神」，之後也陸續以模特兒身分參加多場商業活動。

2019年間，舒舒從原本居住的上海返台，發現家中的5.2克拉鑽戒不見，懷疑是前男友簡宇翔偷走，而簡男則在幾個月後，出國旅遊回台時，在機場被海關扣留，一出關又被警察帶回家搜索做筆錄，手機遭扣押多時未還，簡男因而在接受媒體採訪時大爆舒舒的料。

▲▼曾恩琦套肉色緊身衣亮相，讓網友乍看之下「以為是全裸」。（圖／翻攝自曾恩琦臉書）

▲舒舒身材火辣，因拍線上遊戲廣告爆紅。（資料照／翻攝臉書）

當時媒體報導，簡男說舒舒沒有正式工作，卻在上海租每個月15萬元的房子，只花5分鐘看房就買了台北市臥龍街的3850萬元豪宅，指控舒舒「人脈很多」，還與前台北市三張犁派出所薛姓所長聯手，由舒舒在Instagram公開書寫「我吸引犯罪你負責處理」，簡男懷疑薛利用警界關係，「一兩個月來卻沒有訊問任何問題，何以在遊玩回國的時候，拿搜索票在海關就把他帶走」。

舒舒認為名譽遭簡男不實爆料而受損，提告加重誹謗罪嫌，但檢察官調查發現，偵辦簡男被控竊盜案的偵查員，確實曾接到薛姓派出所長的聯繫，雖然只是希望能多幫忙，但也不算憑空捏造，至於舒舒大手筆買豪宅，則是舒舒自己聊天時提到，因此認為簡男是根據自身經驗加以評論，並無誹謗犯意，處分不起訴。至於鑽戒竊案，目前仍在檢警偵辦中。

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