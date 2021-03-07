請外送幫忙抓猴！女客人「遠距被劈腿」吐1暗黑請求　網炸：好聰明

▲女客人請外送員幫拍照片，就能獲得免費早餐。（圖／翻攝自爆廢1公社）



記者黃可昀／綜合報導

跑外送偶爾會碰到客人要求代買，但竟然還會遇到有人委託抓姦！臉書近日流傳一張截圖，一名女客人自稱和男友是遠距離戀愛，訂外送不是為了用餐，而是想請外送員到男友家觀察鞋櫃狀況，確認是否有其他異性在屋內，對方還無奈地說，「我想要抓姦，我男友劈腿了…」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」轉發截圖，女客人先是說明自己和男友是遠距離，但男友似乎劈腿了，為了掌握鐵證，所以透過Uber外送訂了一份早餐，請外送員送到門口時，不用按門鈴提醒取餐，只是「幫我拍幾張旁邊鞋架的照片」，接著就可以享用那份早餐，文末還誠懇地說，「辛苦了，請幫幫我，謝謝您。」

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▲外送員亂拍要注意違法疑慮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO在社團看到這張截圖，哭笑不得地說，「外送員還要兼差當抓猴，此客人懂利用資源，值得讚賞」，換作他是那名外送員的話，他願意幫這名女客人拍幾張照片，換取一頓免費早餐。

網友留言，「拿著照片跟男友要小費，你的誠意，代表封口要多久，吃著早餐，拿著午晚餐費，愉快的一天」、「你這樣po出來⋯渣男們就知道要把鞋子拿進去了」、「笑死，外送員要做的服務範圍有夠多的」、「這女生很聰明欸，省好幾萬」、「對吼⋯我怎麼沒想到這招。」