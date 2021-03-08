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雞屁股叫4份只來4顆！盤子女「花140元」買來空虛　客服神回網怒了

▲▼點4份雞屁股只來4顆。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO確實是點了4份。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

訂外送就像在開驚喜包，最怕買到貴桑桑卻分量極少的餐點。一名女子昨天半夜用外送叫了鹽酥雞，由於特別愛吃七里香（雞屁股），所以一口氣點了4份140元，結果送來的時候紙袋裡只有「4顆」，本來以為是店家搞錯，結果客服回應讓她更怒了。

▲▼點4份雞屁股只來4顆。（圖／翻攝自爆怨公社）

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▲其他炸物的份量都正常。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，「太誇張了，一直以為自己不會遇到這種鳥事，今天卻被我遇到了！」昨天半夜2點用foodpanda訂了鹽酥雞，包括雞皮、百頁豆腐、四季豆等等，還有最愛吃的七里香4份，送來時確實是滿滿一大袋，所有品項的份量也都正常，唯獨雞屁股似乎有少放，因為她點了4份結果只來4顆。

原以為七里香一份35元，應該會是一整串，結果送來時紙袋裡只有4顆七里香，懷疑店家是否把4份誤看成1份而已，所以私訊客服反映，對方回應「經過查詢，此份量是正確哦。」原PO再次確認「4份等於4顆？」對方肯定地說「是的哦。」當下她氣到發文怒轟，並決定「這家店我從此拒買！」

▲▼點4份雞屁股只來4顆。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲客服回應讓原PO更無言。

網友看完對話也傻眼，但建議原PO還是直接打電話給店家確認，「可能裡面黃金沒有清，所以比較貴」、「這是鴕鳥的屁股嗎」、「雞心一份4顆欸...屁股一份也要3顆以上吧」、「客服真的有確實聯繫店家？」、「直接打給店家吧！正常店家都會處理的。」

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