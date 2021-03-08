外送員深夜加LINE傳「想交朋友」　女嚇慘：他有我地址

▲女網友叫外送被外送員私自加LINE搭訕。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳怡靜／綜合報導

近年來美食外送平台崛起，改變消費模式，卻衍生出不少個資外洩問題。一名女網友控訴，被外送員私自加LINE，對方直接傳訊息問，「可以跟妳交個朋友嗎？」她嚇得連忙封鎖，「他有我的電話和住址，真的很可怕！」

一名女網友在《Dcard》發文控訴，昨（7）日因外面下大雨叫外送，在外等了好一陣子卻不見外送員和餐點，卻被按了完成訂單，由於連繫不上對方，她便連絡客服，「然後外送員的電話碼上就打來了，之後也有成功拿取到餐點。」

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事隔幾小時後，她卻收到LINE新好友通知，私訊寫下想和她交朋友，原PO一頭霧水，連忙詢問對方來歷，對方向她坦白是「晚上搞烏龍的外送員」。原PO表示，自己沒有再回覆，最後也封鎖對方，不過她仍深感恐懼，「他有我的電話和住址，真的很可怕！」

▲女網友PO出和外送員的對話記錄。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，讓不少人大呼噁心，勸原PO一定要投訴，也有女網友心有戚戚焉分享，「上次訂餐也遇到一直要聊天的，說我是他今天送餐送到最漂亮的女生，還一直要聊天，句點他也不走」。

▲網友們看完直呼很噁心，勸原PO應向平台檢舉。（圖／翻攝自Dcard）

不過也有人質疑，一定是對方相貌平平，「如果今天對方長得很帥，風向應該就是閃光get」，引發眾人熱議，「突然被這樣加好友要認識，正常人會覺得很噁吧」、「不管長得多帥，這種行為真的很噁，超可怕」。