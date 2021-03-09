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小熊餅乾盒變身悠遊卡了⋯民眾搶翻！業者加碼「開賣時間」先掌握

▲▼樂天小熊餅乾悠遊卡組。（圖／業者提供）

▲樂天小熊餅乾變身悠遊卡了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

想要的快筆記！樂天小熊餅乾也變身悠遊卡了，經典的綠色包裝直接縮小成迷你造型，帶在身上簡直可愛破表，這款悠遊卡限定只在家樂福以禮盒組販售，不過首波限量1800盒短短幾小時就售完，業者稍早宣布再加碼，預計3月17日上午10時於門市開賣，每人限購1盒，售完為止，18日則開放線上購物預購，限量只有9000盒，喜歡的民眾不要再錯過。

▲▼樂天小熊餅乾悠遊卡組。（圖／業者提供）

▲樂天小熊餅乾悠遊卡組首波已完售。

說到樂天小熊餅乾一秒想到的就是這經典綠色包裝，上頭印了滿滿的可愛無尾熊，自推出以來一直都是高人氣零嘴之一，而這次樂天小熊餅乾變成身悠遊卡了，縮小版小熊餅乾盒療癒到不行，且是以禮盒組在家樂福獨家販售，首波1800組不到幾小時已經完售。

業者稍早宣布再加碼，預計3月17日上午10時於全台家樂福量販門市開賣，會員每人限購1組，數量有限、售完為止；3月18日上午10時則開放線上購物預購，限量只有9000盒，同樣會員專屬1個帳號限購1盒，預計6月底到貨並通知取貨，提醒取貨分店限量販店。

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