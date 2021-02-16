繼無人商店⋯家樂福也有「自動販賣機」了　首波進駐Outlet、飯店

▲家樂福打造自動販賣機 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼火鍋店開進賣場、打造無人商店後，家樂福最新服務「自動販賣機」也重磅登場了，首波選定林口三井Outlet、新竹福泰飯店作為據點，並針對區域規劃客群需求，即時提供近30種生活清潔用品，像是口罩、乾洗手、衛生棉、濕紙巾等都有，自動化服務再升級，家樂福也成為全台首家推出自販機的量販店。

▲家樂福自販機首波進駐林口三井Outlet、新竹福泰飯店。

家樂福打造全新「自動販賣機」提供民眾即時性需求，販賣機特別針對區域客群需求，專設提供近30多種生活清潔用品，包括成人口罩、兒童口罩、乾洗手凝露、嬰兒尿布、衛生棉、濕紙巾、漱口水、嬰兒潤膚乳液等通通有，首波2據點搶先登場，分別是林口三井Outlet及新竹福泰飯店。

業者也表示自動販賣機商品將定期追蹤補貨，支付方式則採電子化多元支付，包括手機支付有Apple Pay、google Pay、玉山Wallet；信用卡支付有VISA、JCB、MASTERCARD；卡片支付可用悠遊卡、一卡通、iCASH、HAPPY GO，最後也能掃碼支付，像是街口支付、Pi、LINE Pay、歐富寶等。

▲全家科技2號店推智能販賣機。（資料圖／記者蕭筠攝）

除量販店搶攻自販機市場外，全台4大超商早在2018年就先後導入智能販賣機，並於各大百貨等據點提供服務，包括小7的「智FUN機」、全家的「智能販賣機」、OK的「OK mini智販機」以及萊爾富的「HiSTORE智販機」，各自以不同亮點、所處據點滿足消費者需求。

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