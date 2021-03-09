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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為民眾黨部人事被高虹安拍桌　蔡炳坤：每人表達意見各有特色

▲▼台北市副市長、民眾黨中央委員蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長、民眾黨中央委員蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨為佈局2022地方選舉，陸續成立各縣市地方黨部，而黨部主委成為角力關鍵，9日傳出民眾黨內鬨，立委高虹安推薦一名商界人選，結果包括民眾黨主席柯文哲在內皆表達不認識，而台北市副市長蔡炳坤則表達不認同，進而導致高虹安拍桌，場面火爆。對此，蔡炳坤9日證實確有此事，不過每個人表達意見的方法各有特色。

蔡炳坤9日上午出席2021台北杜鵑花季宣傳記者會，關於高虹安在民眾黨中央委員會春酒時，推薦一名在場沒有人認識的商界人選，被否決後還有拍桌等情況，蔡炳坤表示，的確最近會議有討論到各縣市主委人選，而高虹安提出的人選，因為他們都不熟悉，也沒見過，所以他覺得「能夠緩一下，一方面讓大家認識一下，也讓主席跟對方面談後再做決定。」

蔡炳坤強調，這不是什麼吵架，只是表達意見，而會議是共識決，最後做出這個決議，「我覺得滿好的。」只是事緩則圓。

蔡炳坤認為，每個人表達意見方法各有特色，一個團隊要互相包容理解，最重要的不是去談說過程有什麼爭議，而是結論大家能否接受？他想最後的決議，大家也覺得滿好的，而每個人在討論過程中的意見，他都會尊重。

▲▼台北市副市長、民眾黨中央委員蔡炳坤。（圖／記者袁茵攝）

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