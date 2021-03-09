　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東6處科技執法第1天開70張罰單　火車站兩側最多達46張

▲屏東6處科技執法上路第1天，被開單分佈圖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東6處科技執法上路第1天，被開單分佈圖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局確保交通安全，8日起在屏東市車車站等6處交通熱點啟動科技執法，對違規停車輛開單告發，第一天開出70天告發單，以火車站兩側最多，警方再度提醒車主不要違規停車，以免收到600至1200元的罰單。

屏東縣政府警察局交通隊再度提醒車主，這6處科技執法地點，分別在屏東車站前道路（出、入口）、屏東市復興路（逢甲路與永福路間路段）、民生路（第一銀行前路段）、廣東路（814超市前路段）。這套車牌辨識系統，可自動判別違規停車的車籍資料，若停車超過3分鐘，可自動蒐證錄影拍照，車籍資料會匯入科技執法平台，經警方認證有違規事實，就送件舉發。

第一天上路，共開出70張違規告發單，其中以火車站東西兩側最多，共有46件，其次是東路97巷口19件、民生路與復興北路5件。

警方表示，科技執法從2月起經密集的宣導，迄今已1個多月，多數車主應該知道這6處地點不能違規停車；但仍有少數車主違規，再度提醒車主注意，培養守法好習慣，以免被開單告發。依規定，汽機車違停可罰新台幣600元至1200元。

縣警局長李文章表示，警方建置科技執法設備，執法僅是手段，最重要目的是希望讓用路人能有安全、順暢的交通環境，確保自身及其他用路人的行車安全。

►Her今天推出「DHC日版純欖護唇膏」1.5g x 3入，原價1050元、特價399元

ET快訊
她穿「睡衣」趴趴走突遇男房東！回房照鏡子驚：糗了
王定宇遭爆同居顏若芳　政壇外遇盤點…他被抓包後下場最慘
我在案發現場／狠奪夫妻雙命扯不倫戀！蛇蠍女「大學一次交8男友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東6處科技執法第1天開70張罰單　火車站兩側最多達46張

來花蓮看火金姑！鯉魚潭賞螢季　3月11日起網路實名制報名

花蓮民眾沒關爐火就出門！警報器大作鄰居急報警解危

屏東市民東港訪友「走13小時」沒力了　警提供車資助返家

靠導航上山修影印機　害他卡坎波動彈不得…泰武警神救援

保育類「大冠鷲」落難枋山海域　海巡「鷹眼」會同漁友救援

男遺失皮夾心急找尋　熱心警協助物歸原主

德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過

山老鼠機車停合歡山露餡　衝撞警車仍被人贓俱獲

新店寶高智慧園區將公告招商中　申請至4／6截止投資新北趁現在

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

屏東6處科技執法第1天開70張罰單　火車站兩側最多達46張

來花蓮看火金姑！鯉魚潭賞螢季　3月11日起網路實名制報名

花蓮民眾沒關爐火就出門！警報器大作鄰居急報警解危

屏東市民東港訪友「走13小時」沒力了　警提供車資助返家

靠導航上山修影印機　害他卡坎波動彈不得…泰武警神救援

保育類「大冠鷲」落難枋山海域　海巡「鷹眼」會同漁友救援

男遺失皮夾心急找尋　熱心警協助物歸原主

德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過

山老鼠機車停合歡山露餡　衝撞警車仍被人贓俱獲

新店寶高智慧園區將公告招商中　申請至4／6截止投資新北趁現在

異世界作品月銷千萬本　業界人士直言：都是不想努力的中年人在看

檢舉魔人年送5千件「他問交通有這麼爛？」網：北市一天輕鬆20件

懷三胎身材沒變！醫餵母乳「每日狂砍700卡」曝秘訣：6大神穴也要按

說．流行／宛如水滴！全球女孩都愛「透明串珠包」　空氣編織超唯美

「神蹟降臨」！賣鹹酥雞18萬人都按讚！　張文綺嗨喊：感謝主

影／福原愛江宏傑爆婚變 台日離婚訴訟怎麼打？｜行動法庭　第112集　完整版

秒飛希臘！澎湖夢幻景點懶人包　一年一度花火節、碧色海景超迷人

PSY暴瘦只剩半個他！圓滾肚腩消失　粉絲哭了：快胖回來

信評示警觀光業「恐續度小月」　餐飲四雄暢旺！

支持度75.8%蟬聯政治領袖冠軍　侯友宜：把握當下全力拚市政

地方熱門新聞

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

移工淪為山老鼠

連10天喝含糖飲料　阿北血糖飆高

重機騎士綠燈用力催！下秒女友慘摔

「奶爸」越來越多　男廁增設育嬰台？

迷你空氣淨化器　隨時享受好空氣

大冠鷲落難枋山海域　海巡會同漁友救援

雲嘉南分署3月連辦57場徵才活動

宜蘭綠色博覽會27日登場　共推夥伴縣市週有好康

暨大EMBA校友返校做公益

更多熱門

相關新聞

屏東市民「走13小時」訪友沒力了　警供車資助返家

屏東市民「走13小時」訪友沒力了　警供車資助返家

屏東市洪姓市民徒步至東港大鵬里拜訪友人，走了13個小時近20公里的路程，傍晚時分走到新園鄉仙吉路慈元禪寺前，體力不支，天色漸暗，不知要往那裡走，民眾發現報警，東港警方趕到，聯絡上其妻，得知因家境不好，也不會開車，沒錢搭車到新園接夫返家，警方提供100元讓他搭車回屏東市，讓他很感激。

靠導航上山修影印機　他卡坎波動彈不得

靠導航上山修影印機　他卡坎波動彈不得

她買完飲料「騎錯機車」　接警來電糗大了

她買完飲料「騎錯機車」　接警來電糗大了

遺失皮夾心急　熱心警協助歸原主

遺失皮夾心急　熱心警協助歸原主

買便當被警察插隊　神暖結局網推爆

買便當被警察插隊　神暖結局網推爆

關鍵字：

屏東警察火車站科技執法開單第1天

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

直擊江宏傑接「神秘簡訊」急返家

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

快訊／王思佳當媽媽了！結婚5年報喜：2021全新身分

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面