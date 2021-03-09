屏東6處科技執法第1天開70張罰單　火車站兩側最多達46張

▲屏東6處科技執法上路第1天，被開單分佈圖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局確保交通安全，8日起在屏東市車車站等6處交通熱點啟動科技執法，對違規停車輛開單告發，第一天開出70天告發單，以火車站兩側最多，警方再度提醒車主不要違規停車，以免收到600至1200元的罰單。

屏東縣政府警察局交通隊再度提醒車主，這6處科技執法地點，分別在屏東車站前道路（出、入口）、屏東市復興路（逢甲路與永福路間路段）、民生路（第一銀行前路段）、廣東路（814超市前路段）。這套車牌辨識系統，可自動判別違規停車的車籍資料，若停車超過3分鐘，可自動蒐證錄影拍照，車籍資料會匯入科技執法平台，經警方認證有違規事實，就送件舉發。

第一天上路，共開出70張違規告發單，其中以火車站東西兩側最多，共有46件，其次是東路97巷口19件、民生路與復興北路5件。

警方表示，科技執法從2月起經密集的宣導，迄今已1個多月，多數車主應該知道這6處地點不能違規停車；但仍有少數車主違規，再度提醒車主注意，培養守法好習慣，以免被開單告發。依規定，汽機車違停可罰新台幣600元至1200元。

縣警局長李文章表示，警方建置科技執法設備，執法僅是手段，最重要目的是希望讓用路人能有安全、順暢的交通環境，確保自身及其他用路人的行車安全。

►Her今天推出「DHC日版純欖護唇膏」1.5g x 3入，原價1050元、特價399元