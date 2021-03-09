屏東市民東港訪友「走13小時」沒力了　警提供車資助返家

▲東港警分局新園所警員李昭慶資助洪姓男子100元搭車回屏東市。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東市洪姓市民徒步至東港大鵬里拜訪友人，走了13個小時近20公里的路程，傍晚時分走到新園鄉仙吉路慈元禪寺前，體力不支，天色漸暗，不知要往那裡走，民眾發現報警，東港警方趕到，聯絡上其妻，得知因家境不好，也不會開車，沒錢搭車到新園接夫返家，警方提供100元讓他搭車回屏東市，讓他很感激。

東港警分局新園所警員李昭慶，於日前下午17時30分許，接獲民眾報案稱有一名老人蹲坐在新園鄉仙吉路慈元禪寺前，經立即通報線上巡邏員警前往查看，員警到場關心檢視他的身體狀況，發現並無大礙。

詢問他年籍資料時，由於身上並未攜帶證件及現金，僅知道自己姓名，但忘記住家及家人的聯絡電話，警方先他載返所休息，經電腦查詢後得知他姓洪，住屏東市，今年66歲。

他表示，於上午6點從住家屏東市出發獨自一人走路要前往東港鎮大鵬里找一位朋友，走到新園鄉仙吉路段已是下午17時30分許，因走了有一段很長的距離有點疲倦，加上天色漸暗，一時也不知道東港要往那裡走，所以就蹲坐路旁休息。

經警竹通知家屬，其妻向警方表示自己並不會開車，且家境不好也無法請計程車前往，因分駐所前有一個公車站牌，李員於是提供他新臺幣100元車資搭乘屏東客運返回屏東火車站，讓他順利返家。



分局長林文煜呼籲，若家中有長者或需照顧成員者，可選擇以陪同外出方式保護其安全，請多加給予關懷與陪伴，避免讓其自行外出，以免發生危險，儘可能在長者的隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等識別資料，以便提供警方或相關單位辨識，能快速聯絡家屬，多一份保障。

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