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梅根專訪曝「想尋死」被狂酸演技好　英主持人：她可以得奧斯卡了

文／中央社記者戴雅真倫敦8日專電

英國王子哈利和妻子梅根專訪播出，餘波盪漾。政界人士表示王室應審慎對待種族歧視問題，有英國主持人諷刺梅根的表現「可以得奧斯卡」。王室專家則質疑，兩人當初為何呼喊要「隱私」。

▲▼哈利與梅根在2019年5月6日喜獲新子亞契。（圖／路透）

▲哈利與梅根夫婦接受美媒專訪的言論遭英國主持人諷刺「能得奧斯卡」。（圖／路透）

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）哈利與梅根接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪播出後，在英國政界、媒體界掀起波瀾，英國廣播公司（BBC）持續以頭版即時新聞追蹤報導。

引起最大震盪的莫過於梅根透露，在她懷孕期間，有王室成員曾和哈利討論過寶寶的膚色會有多黑，以及她宣稱兒子亞契因為身為有色人種而沒有獲得王子頭銜。

目前政界回應較為低調，唐寧街10號發言人表示，他沒有和英相強生（Boris Johnson）討論過專訪，也不知道首相有沒有看過報導內容。

被追問強生是否認為種族歧視問題應該被嚴肅對待，發言人說：「我和他都沒有看過專訪。」但他表示，強生曾說過，「社會上沒有種族歧視的容身之地」。在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）沒有直言白金漢宮是否應該調查梅根的指控，只是說「他們應該非常、非常審慎對待」。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生認為種族歧視是不能被容許的。（圖／路透）

英國媒體界對於哈利與梅根則是砲聲隆隆。知名主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）在節目上否認梅根有她所說那麼嚴重的心理問題。

皮爾斯摩根從梅根加入英國王室之初就對她不喜。專訪播出後，他不停在推特發文批評，也上節目直批兩人。「他們糟蹋了父親、糟蹋了哥哥、糟蹋了妯娌，糟蹋了女王努力打造的每一件事，然後希望我們相信他們很有同理心？」

皮爾斯摩根在推特寫道：「哈利希望美國人還有全世界討厭他自己的家族、討厭君主制、討厭他的國家。我建議大家等待他老婆的受害者反擊，說出他們的指控。」

他還說，「即使梅根馬克爾播報氣象我也不會相信」，以及「現在報名奧斯卡金像獎是不是太晚了」？並標註梅根。

▲▼英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

▲皮爾斯摩根在推特上嘲諷梅根，「現在報名奧斯卡是不是太晚了」。（圖／路透）

不過，皮爾斯摩根的發言也引發不少英國觀眾憤怒，許多觀眾打電話到電視台要他住嘴，不要小看心理問題。有網友留言：「看看皮爾斯摩根指控梅根有尋死念頭是在說謊，這正是心理健康一直以來沒有被正視的原因。」

王室傳記作者朱諾爾（Penny Junor）接受BBC廣播節目訪問時說，哈利和梅根的訪問「重創英國王室家族的每一個人」。她也表示，不理解兩人口口聲聲說要隱私，為何接受這種專訪。

她說：「這根本稱不上有隱私。他們大可以一走了之，可以保持沈默，為何要讓全世界都知道？」

1990到1997年替女王服務的前媒體秘書安遜（Charles Anson）則是接受訪問表示：「王室裡面沒有一丁點種族歧視的跡象。」

對於梅根表示曾因為心理問題尋求協助但遭拒，安遜表示：「王宮內部有醫療體系，我了解這個體系很積極處理女王，當然還有家族成員的問題。」

他表示，兩人把某些「應該在家族內部處理的議題」搬到了檯面上，他不認為王室會倉促對此發表任何評論。

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