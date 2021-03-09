看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」　作家：他已聽不下去

記者張寧倢／編譯

英國王室作家爆料，現年72歲英國王儲查爾斯（Prince Charles）在看完小兒子哈利與妻子梅根引起熱議的專訪後，陷入了「絕望狀態」，兄長威廉王子也對哈利的言論感到「非常擔憂」。另一名王室作家則向媒體稱，對哈利王子而言，要公開說出對父親感到失望，肯定難以啟齒，相對地，查爾斯王儲也聽不下去。

▲英國哈利王子與父親查爾斯王儲。（圖／達志影像／美聯社）

英國王室作家、《浮華世界》雜誌（Vanity Fair）記者妮可爾（Katie Nicholl）表示，哈利王子寄電郵向父親查爾斯王儲，解釋他與梅根為何接受美國知名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，據一名友人說法，查爾斯王儲當時「處於絕望狀態」。

▲消息人士稱，英國查爾斯王儲看完哈利王子與梅根的專訪之後陷入絕望。（圖／路透）

妮可爾引述消息人士稱，威廉王子（Prince William）也對弟弟哈利的言論「非常擔憂」，而94歲的英國女王（Elizabeth II）則尚未看過訪談，但在周一的早餐匯報中已由助理為她簡短說明，她的丈夫、99歲的菲利普親王（Prince Philip）還在醫院接受治療中。妮可爾也透露，白金漢宮將回應這次哈利夫婦的電視採訪，不過他們會「慢慢來」，並謹慎選擇措辭。

妮可爾說，哈利夫婦的指控讓白金漢宮的副官措手不及，「王室副官們曾擔心採訪會讓外界認為他們與王室脫節，但有消息稱，副官們對這些指控的嚴重性，感到相當震驚，各個家庭也將於周一召開危機會議，討論下一步行動。」

王室作家格里斯伍德（Sarah Gristwood）向媒體表示，對哈利王子來說，要說出對父親感到失望，肯定是一件難以啟齒的事，相對地，查爾斯王儲也聽不下去，「就在查爾斯王儲開始變得比人們想像得更受歡迎之際，兒子卻說對他感到很失望，這讓查爾斯王儲的聲譽受到重大打擊，我們無法得知哈利是否意識到其中的傷害，以及是否真的打算讓他的父親與家庭蒙受這種傷害。」

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