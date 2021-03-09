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金髮正妹天然氣工程師　遭酸「應該在廚房打掃」

▲▼天然氣工程師在英國是男性主導的行業，但仍有女性從事。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲戶外行業仍然以男性為主導，但仍有女性從事。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國一位29歲的正妹雪波德（Lisa Sheppard），因為「天然氣工程師」的職業，時常在工作中遇到各類帶有歧視字眼的評價，像是「你不能做男人的工作，你應該要在廚房裡打掃而不是出來工作」，但她不懼酸言酸語，仍然堅持做自己想做的事。

據英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，雪波德曾任牙科護士約6年的時間，剛畢業對前途茫然的她，一腳踏入牙科護士的領域，但看不見未來發展的護士職業迫使雪波德在25歲那年開始思考轉換跑道，她表示，「當時剛好在網路上看到天然氣工程學徒課程，我認為我可以申請，因為我沒有什麼好失去的」。

經過四年的努力，雪波德拿到天然氣工程師的執照並順利接軌這份工作，她自知從事這份工作的大多數都是男性，而她不僅是大學四年學徒制課程中唯一的女性，也是現在任職公司裡的唯一女性，因此在外出服務客戶時，每天都有驚訝的聲音，更有人根本不相信她就是來服務的那位「天然氣工程師」。

正是因為這些刻板印象，讓雪波德更覺得自己應該在這個行業中扭轉態勢，她說，「我正在嘗試打破這些刻板印象，我想若是有更多女性一起從事這項職業，一定會很驚人。」許多是老人或單身母親的客戶也曾和雪波德吐露心聲，「看到女性來到家裡從事這項服務，讓她們感覺更自在」。

雖然在工作上雪波德偶爾也會遇到負面評論，像是看著她女性的樣子就斷言說她不會做，或數落她做得不會比男性好等等，甚至有人認為雪波德從事這份工作，就必須變為一個「假小子」，但留著一頭金色長髮、假日會帶著妝、穿上高跟鞋出門逛街的她表示，「僅是因為我是一名天然氣工程師，並不代表我不喜歡女性的事物」，更對於身為女性能做自己想做的事感到自豪。

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