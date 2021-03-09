「在台北租個可以休息的地方」　王定宇同居美女發言人首回應

▲王定宇、顏若芳。（圖／記者湯興漢攝／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委王定宇9日遭週刊爆出同居同黨「小17歲」發言人顏若芳，一週內前往女方台北的住處高達5次，還有親密舉動。對此，王定宇透過簡訊回營媒體，雙方就是房東、房客的關係，太太也知道這事。

王定宇表示，他跟顏若芳就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，也不過才開始租了幾個月，我太太也知道這事。

王定宇說，顏若芳就是遇到了就偶爾順道載一程，記者相片全部沒有親密互動還能編故事，真的是想太多。

週刊爆料，王定宇同居顏若芳，他留宿顏的住處期間，有時女方若早起外出，還會貼心地帶早餐給王，成了二人同居祕戀的證據。

週刊直擊，去年11月6日上午7點49分，顏若芳獨自一人開車出門，9點14分回到住處，下車時拎著一袋早餐踏入家門，不到20分鐘，顏和王一起下樓，走在前頭的顏推開住處大門時，還先左顧右盼一下才步出大樓，隨後出現的王則緊跟在顏身後，右手還提著女方稍早買回來的那袋早餐，二人一起走進車庫搭車離去。

週刊也發現，不只貼心買早餐，顏還時常充當司機載王定宇到立法院上班。去年11月12日、12月16日上午約8點，週刊直擊晚上一起過夜的二人，隔天一起搭著顏開的車，來到立法院大門正對面的中山南路，王下車後再一人步行過馬路赴立院上班。

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