　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

針灸結束…她拔罐竟被告知「這裡還插1根」！網傻眼：看診還送針

▲▼一名網友分享自己去看中醫針灸，療程結束後竟有一根長達11公分的針沒被拔掉。（圖／網友提供）

▲網友分享自己去看中醫針灸，療程結束後竟有一根長達11公分的針沒被拔掉。（圖／網友提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

針灸是中醫相當常見且特殊的療法之一，不過，一根根細長的針插入穴道後，竟會出現不小心忘記拿的情況。一名網友就分享，自己因為身體不適前往中醫診所看病，但針灸療程結束約過1小時後，被另一名民俗療法的師傅發現有一根長達11公分的針就插在腰上沒拔到，讓她相當傻眼。許多人也紛紛留言直呼「太扯」、「看診還送針？」也建議「拔針要算針數，結束要自己摸一摸」較為保險。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示，因為腰痛了好幾天，決定前往中醫診所看病，一進診間後，醫師就請她直接針灸。接著治療開始後，有某根針一插入導致她整個療程連動都無法動，因為隨便動一下就會扯到腰部，極為痠痛，不過醫師向她解釋，針本身較長的緣故，有痠疼的情況是正常的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼一名網友分享自己去看中醫針灸，療程結束後竟有一根長達11公分的針沒被拔掉。（圖／網友提供）

▲網友擔憂，拔針沒拔徹底、太久沒發現的情況下，不曉得是否會有後遺症。

原PO提到，結束後，因為要接著進行民俗療法的緣故，她又再等待約一小時的時間。就在民俗療法的師傅準備拔罐時，卻忽然說「你有一根針沒拔到耶」，就把針拿下來。她當下傻眼，看到時「只覺得這針也太長了吧」，而師傅也問她，是否有感覺到？但她只覺得整個腰都很酸痛，完全不曉得到底是原本的痠痛導致，還是因為針沒拔；回家後她也拿尺量了一下，竟然長達11公分。

原PO擔憂「拔針沒拔徹底這樣對嗎，如果再久都沒發現，會不會有甚麼後遺症？」她提到，雖然有被提醒以後針灸還是要知道數量會比較安全，但針在背後的情況下自己根本無從得知，且因為某根針下去實在太痛，她後面完全無法注意還有插入幾根針；也坦言，自己不常看中醫，這種情形是第一次遇到，更詢問大家，針灸後，針沒被拔乾淨是不是很常發生？

該篇貼文底下則有眾多留言直呼，「沒拔到有點扯」、「還送紀念品？」，也提醒「拔針要算針數」、「醫師跟護理人員應該要計算數量」。

不過，原PO受訪時強調，當下沒反應且不清楚這種事情到底是否正常，只覺得針好長，回家才驚覺好像有點不對，所以沒跟診所說，但也不打算公審醫生或診所。

ET快訊
鳳梨遭詐70萬！曝「水產女大亨」背景　痛罵她：垃圾
苦攢百萬積蓄養小三！除草工遭背叛狂捅5刀　她臟器外露慘死
哪個「當」讀音不同？小一國語考倒媽　正解驚呆網
被指客兄槍殺枉死！兒女招魂連擲5次全嘸杯　法師問一事才聖杯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

魏海敏「1人分飾7角」最大難關！首度演「自己」：不太清楚我是誰

帛琉旅遊泡泡「會促成」！　陳宗彥：本週完成執行細節彙整

無印良品必買零食！　老饕激推「這3樣」：停賣我超氣！

煮之前習慣沖一下！女大生「全家都洗肉」　釣出網共鳴：我媽也會

針灸結束…她拔罐竟被告知「這裡還插1根」！網傻眼：看診還送針

列車過站不停又倒退嚕遭監院糾正　台鐵司機違規、主管隱匿全懲處

頻問「要吃魷魚羹嗎」！阿嬤遭拒放大絕...網笑：阿嬤覺得你餓

【英語多益通】玩Clubhouse學私訊英文怎麼說

王浩宇影射拿7千萬保育預算　藻礁公投領銜人：潑糞人格抹殺

第1次喝喜酒！25歲單身妹「想帶媽去」　網點1關鍵勸：千萬母湯

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

魏海敏「1人分飾7角」最大難關！首度演「自己」：不太清楚我是誰

帛琉旅遊泡泡「會促成」！　陳宗彥：本週完成執行細節彙整

無印良品必買零食！　老饕激推「這3樣」：停賣我超氣！

煮之前習慣沖一下！女大生「全家都洗肉」　釣出網共鳴：我媽也會

針灸結束…她拔罐竟被告知「這裡還插1根」！網傻眼：看診還送針

列車過站不停又倒退嚕遭監院糾正　台鐵司機違規、主管隱匿全懲處

頻問「要吃魷魚羹嗎」！阿嬤遭拒放大絕...網笑：阿嬤覺得你餓

【英語多益通】玩Clubhouse學私訊英文怎麼說

王浩宇影射拿7千萬保育預算　藻礁公投領銜人：潑糞人格抹殺

第1次喝喜酒！25歲單身妹「想帶媽去」　網點1關鍵勸：千萬母湯

魏海敏「1人分飾7角」最大難關！首度演「自己」：不太清楚我是誰

台美攜手助攻女性創業　徵選90名女力打造全球經濟新量能

苗栗縣警局感謝女警執勤辛苦！　局長親送玫瑰花「煮雞湯」超暖心

詹子賢扛開季兄弟四棒　助總：沒有不動

帛琉旅遊泡泡「會促成」！　陳宗彥：本週完成執行細節彙整

全台缺水！專家教3招　生活用水「立刻省50%」

移工夫妻託買彩券喜中600萬泰銖　雇主想獨吞：沒買到！

鼓鼓受訓《全明星》喊到沙啞！　游泳神技被讚「飛魚鼓」

長按數字鍵能跳回輸入法！iPhone鍵盤「7個實用撇步」　不會就落伍了

Uni Girls新成員莊敬校花報到！許斐棋水汪大眼超電人

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

生活熱門新聞

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

北部進帳621萬噸水　官員：救不了

2縣市大雨特報！　本周2波變天「降雨熱區」曝

鎮瀾宮祈雨神鳥「商羊」突墜地　媽祖不在意

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

護理師讓熟人先進診間！他質問後遭嗆

員工怒控鼎泰豐下「口罩限色令」！

虎牙妹「裸體圍裙」狂炸渾圓F奶

神秘小鐵罐1800　人夫：價值在哪

老公周六就消失　人妻氣炸：自私

雞屁股叫4份只來4顆！客服神回網怒了

大狗衝過台南地下道　她追到公墓看清楚嚇壞高燒好幾天

更多熱門

相關新聞

頻問「要吃魷魚羹嗎」！阿嬤遭拒放大絕

頻問「要吃魷魚羹嗎」！阿嬤遭拒放大絕

有一種餓是阿嬤覺得你餓！一名網友分享表示，阿嬤連續多次詢問他「要不要吃魷魚羹？我買給你吃好嗎？」但他因工作關係拒絕了阿嬤數次後，不料晚上回家時，卻發現書桌上有一碗魷魚羹，讓原Po笑說「阿嬤這麼有運動家精神！」

喝喜酒打包還拿餅！紅包金額「8字神回」新娘氣炸

喝喜酒打包還拿餅！紅包金額「8字神回」新娘氣炸

護理師讓熟人先進診間！他質問後遭嗆

護理師讓熟人先進診間！他質問後遭嗆

新郎友攜伴喝喜酒包600！謊稱女方親友「要喜餅」

新郎友攜伴喝喜酒包600！謊稱女方親友「要喜餅」

勸女童別跳沙發　媽嗆：哪個小孩不跳

勸女童別跳沙發　媽嗆：哪個小孩不跳

關鍵字：

針灸爆怨公社中醫

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

小薰當媽了！兒子今年上大學

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

日媒分析福原愛3大顧慮！

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面