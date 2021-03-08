針灸結束…她拔罐竟被告知「這裡還插1根」！網傻眼：看診還送針

▲網友分享自己去看中醫針灸，療程結束後竟有一根長達11公分的針沒被拔掉。（圖／網友提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

針灸是中醫相當常見且特殊的療法之一，不過，一根根細長的針插入穴道後，竟會出現不小心忘記拿的情況。一名網友就分享，自己因為身體不適前往中醫診所看病，但針灸療程結束約過1小時後，被另一名民俗療法的師傅發現有一根長達11公分的針就插在腰上沒拔到，讓她相當傻眼。許多人也紛紛留言直呼「太扯」、「看診還送針？」也建議「拔針要算針數，結束要自己摸一摸」較為保險。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示，因為腰痛了好幾天，決定前往中醫診所看病，一進診間後，醫師就請她直接針灸。接著治療開始後，有某根針一插入導致她整個療程連動都無法動，因為隨便動一下就會扯到腰部，極為痠痛，不過醫師向她解釋，針本身較長的緣故，有痠疼的情況是正常的。

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▲網友擔憂，拔針沒拔徹底、太久沒發現的情況下，不曉得是否會有後遺症。

原PO提到，結束後，因為要接著進行民俗療法的緣故，她又再等待約一小時的時間。就在民俗療法的師傅準備拔罐時，卻忽然說「你有一根針沒拔到耶」，就把針拿下來。她當下傻眼，看到時「只覺得這針也太長了吧」，而師傅也問她，是否有感覺到？但她只覺得整個腰都很酸痛，完全不曉得到底是原本的痠痛導致，還是因為針沒拔；回家後她也拿尺量了一下，竟然長達11公分。

原PO擔憂「拔針沒拔徹底這樣對嗎，如果再久都沒發現，會不會有甚麼後遺症？」她提到，雖然有被提醒以後針灸還是要知道數量會比較安全，但針在背後的情況下自己根本無從得知，且因為某根針下去實在太痛，她後面完全無法注意還有插入幾根針；也坦言，自己不常看中醫，這種情形是第一次遇到，更詢問大家，針灸後，針沒被拔乾淨是不是很常發生？

該篇貼文底下則有眾多留言直呼，「沒拔到有點扯」、「還送紀念品？」，也提醒「拔針要算針數」、「醫師跟護理人員應該要計算數量」。

不過，原PO受訪時強調，當下沒反應且不清楚這種事情到底是否正常，只覺得針好長，回家才驚覺好像有點不對，所以沒跟診所說，但也不打算公審醫生或診所。