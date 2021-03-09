外籍看護搭電梯遭大媽嗆「夭壽」　正義姐神回7字全場微笑

▲看護想推輪椅老人上樓，卻遭婦人言語歧視。（示意圖／記者許力方攝，與本文事發地點無關）

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友8日在臉書「爆怨公社」PO文表示，在某醫院等電梯時，目睹一名外籍看護推著一名老人進來，沒想到竟然被旁邊60幾歲的婦人用台語嫌棄「夭壽有外勞」，讓她覺得很傻眼，於是決定幫忙出聲反擊，神回一句「祝妳早日坐輪椅」。

原PO提到，當天在醫院等電梯，剛好遇到一名外籍看護推著一名坐輪椅的老人，好不容易等到電梯抵達，結果門一打開，裡面一名目測約60幾歲的婦人看到看護要推輪椅進去，竟然擋在電梯口，還用台語說了一句「夭壽有外勞」。

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▲最後是其他醫護人員協助看護和輪椅老人搭電梯。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO表示，婦人不讓看護搭電梯，還把門關上，她一氣之下趕快把電梯門按開，想要幫忙理論，此時看護還好心勸說不要吵架，他們願意再等一下，「聽到她這樣說，我就對著電梯說『祝妳早日坐輪椅』，回頭一看，後面一堆人帶著微笑看我」，幸好最後有醫護人員站出來，刷管制電梯協助看護和老人上樓，整件事情才終於落幕。

而原PO替看護打抱不平的文章一公開，不到一天就吸引超過2600名網友按讚分享，並紛紛留言大讚她的熱心，「讓人傻眼的人真的好多啊」、「有些阿桑就是欠人家嘴」、「之前在醫院真的很常看到家屬對移工大小聲」、「別瞧不起任何國籍啊」、「背後的微笑都是無聲的支持」。