頻問「要吃魷魚羹嗎」！阿嬤遭拒放大絕...網笑：阿嬤覺得你餓

▲阿嬤詢問要不要吃魷魚羹屢次遭拒，最後直接放一碗在桌上給原Po。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

實習記者高琳景／綜合報導

有一種餓是阿嬤覺得你餓！一名網友分享表示，阿嬤連續多次詢問他「要不要吃魷魚羹？我買給你吃好嗎？」但他因工作關係拒絕了阿嬤數次後，不料晚上回家時，卻發現書桌上有一碗魷魚羹，讓原Po笑說「阿嬤這麼有運動家精神！」

一名網在臉書社團《爆怨公社》發文提到，阿嬤在昨天中午詢問「我買魷魚羹給你吃好嗎？」但因為當日下午要工作關係便拒絕了；隔天早上阿嬤再次詢問「你中午要不要吃魷魚羹？」原PO以上班為由說「不用，回來不知道幾點了」再次拒絕。

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沒想到當天下午，阿嬤又不死心的詢問「你趕著出門嗎？我去看看魷魚羹開了沒，它好像3、4點就賣了。」原Po無奈地再次拒絕阿嬤「不用，我有叫水餃了，等下上班路上拿。」

原Po當天晚上回家後發現，房間桌上竟有一碗魷魚羹，同時阿嬤還貼心交代「要拿去微波加熱」。讓原Po哭笑不得直呼「為什麼我家阿嬤想叫我吃魷魚羹都這麼有運動家精神，鍥而不捨阿，這隻魷魚註定好要死。」

▲不少網友看到文章後直呼「有阿嬤真好！」（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

不少網友看到文章後直呼，「有阿嬤真好」、「我阿嬤也這樣，好想她喔…」、「阿嬤應該是疼愛你，加上她吃到好吃的魷魚羹，所以想買給你吃，這是幸福，真的幸福」、「有阿嬤的孩子像個寶」、「阿嬤要你吃的，你不能不吃」、「我阿嬤也都這樣，不然就是塞錢給我」、「你是故意要讓人羨慕的」、「以前最怕跟我奶奶說某某東西好吃，因為接下來一個月那樣東西都會出現在餐桌上。」